18/02 Sinfunicu Corsica

Les plus belles chansons de son répertoire, de Isula en passant par Reame ou Corsica, accompagné par un orchestre symphonique, Petru Guelfucci en avait rêvé.

A l'initiative de son fils Petru Santu et de Stéphane Escoms, ce sera chose faite pour une tournée exceptionnelle en Corse, en février 2025 à l'Empire à Ajaccio, pour deux soirs à Biguglia et enfin à Porto-Vecchio.

Pour ces quatre soirées, qui s'annoncent inoubliables, l'orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges, soit cinquante musiciens, sera au complet auprès de Petru Santu Guelfucci et Jean Castelli, de Stéphane Escoms, Fabrice Andréani, Fanou Torracinta et Hervé Damiani pour rendre hommage à Petru, ce grand artiste emblématique de notre Ile.