17/10 Les Inconstances

Alexandre Oppecini et Marie-Pierre Nouveau nous offrent une comédie noire qui bouscule et qui vient creuser au plus profond du côté sombre de l’être humain.

Il y a Constance : 42 ans, un physique agréable, un mari dans la moyenne, une enfant débrouillarde à défaut d’être jolie, un travail qui l’occupe, une belle-mère drôle et méchante, une voix de reine de karaoké… Et il y a toutes les Inconstances: toutes celles qu’elle n’est pas, qu’elle aimerait être, qu’elle n’a jamais été, qui sont plus belles, plus chanceuses, plus audacieuses… Mais qui n’existent que dans un coin de sa tête qu’elle garde secret.

Pourtant, lorsque Constance vacille, les Inconstances prennent vie et s’insinuent dans ses ruminations mentales, faisant surgir un monologue tourbillonnant sur les frustrations d’une femme qui pensait pouvoir prétendre à une vie extraordinaire, comme tout le monde.



Avec Marie-Pierre Nouveau

Texte et mise en scène

Alexandre Oppecini

Scénographie

Alice Delorenzi

Lumières

Pauline Vieille

Musique

Pasqua Pancrazi

Costumes

Claire Risterucci

Régie Générale

Cedric Gueniot

Administration-Production

Grace Casta



Spectacle en coproduction avec l’Aghja

Compagnie Spirale

Avec le soutien de la Collectivité de Corse, Ville de Bastia, Ville d’Ajaccio, Aghja