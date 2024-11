17/04 L'Effet miroir

Un petit chef d'oeuvre de drôlerie, une irresistible comédie douce amère !

Molière 2024 Comédienne dans un second rôle



Théophile est un écrivain à succès sur le déclin. Il retrouve enfin son inspiration avec l’écriture d’un petit conte poétique et aquatique. Mais l’interprétation du texte par ses proches se révèle cataclysmique : ils se reconnaissent terriblement dans les personnages d’oursins, poulpes et autres créatures marines, décelant dans les métaphores des messages cachés. Ce soir, ils se réunissent autour d’un dîner pour régler leurs comptes. De Léonore Confino

Avec Caroline Anglade, François Vincentelli, Eric Laugérias, Jeanne Arènes

Mis en scène par Julien Boisselier