13/03 Mes petits opéras

Entrez à pas de loup dans une loge d’opéra et ouvrez bien vos petites oreilles !

La cantatrice Aria Di Tralala s’apprête à donner son grand récital et chauffe ses cordes vocales.

Lorsqu’elle s’aperçoit qu’un public d’enfants s’est glissé jusqu’à sa loge, la Diva leur propose un récital rien que pour eux à travers des extraits des plus grands airs d’Opéra qu’elle a chanté tout au long de sa carrière.



Maud Delmar

Mise en scène : Timothy Meyers



