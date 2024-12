13/01 Conférence « La transmission de l’Histoire aux générations montantes »

Michel Vergé-Franceschi, professeur émérite des Université, historien reconnu, donnera une conférence à L’Espace Diamant, à Ajaccio, une conférence organisée par la Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio, lundi 13 janvier 2025, à 18h30.

Le thème a été proposé par le professeur et historien Michel Vergé-Franceschi à l’occasion de la parution de son livre : « Dis Michel, c’est quoi la Corse » : « La transmission de l’Histoire aux générations montantes ». La parution d’un nouveau livre de Michel Vergé-Franceschi est toujours un événement. Historien de la Corse pour le moins prolifique (« Paoli, un Corse des Lumières »; « Le cap Corse »; « Généalogies et destins »; « Le voyage en Corse »; « Napoléon. Une enfance corse »; « Jean Baldacci, Une famille corse face à la guerre de 1914 »- « Rechercher ses ancêtres corses; « Pozzo du Borgo l’ennemi juré de Napoléon »; « Les maréchaux d’Ornano, au coeur de l’histoire »; « Corse, cinq siècles de migration »; « Pascal Paoli et les femmes »… et biens d’autres encore, mais pas que sur la Corse : « La Royale au temps de l’amiral ‘d’Estaing »; «Les officiers généraux de la marine royale »; « Campagnes de mer sous Louis XIV »; « Marine et éducation sous l’Ancien Régime »; « Abraham Duquesne, huguenot et marin du Roi-Soleil »; « Henri le navigateur, un découvreur au XVème siècle »; « Nostradamus (1506-1567 »), et bien d’autres encore.



Il vient de publier - chez Scudo édition - un album original, souhaité depuis longtemps, attendu par les jeunes, et qui marquera sans conteste la bibliographie de la Corse : une histoire de la Corse pour les jeunes. Pour ce faire il a choisi de promener ses jeunes lecteurs à travers l’espace (dans toutes les micro-régions de l’île) et le temps (des origines à nos jours). Au fil des promenades il évoque les faits marquants ou les personnages qui ont fait l’histoire de la Corse. Il s’agit d’un beau livre de 300 pages, grand format (21 x 30 cm) entièrement illustré par les magnifiques dessins de l’architecte Christian Torcheux.

L’ouvrage a pu être publié grâce à l’aide le la CdC. Ce livre est l’instrument adéquat et était très attendu pour faire connaître notre Histoire aux jeunes, c’est pourquoi le thème de la transmission a été choisi par la Ville d’Ajaccio, toujours à la pointe de la diffusion de la Culture de notre île et de ses habitants. L’entrée est gratuite et libre.