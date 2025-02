09/02 For Gods Only Chers amis,

Nous avions tellement hâte de vous offrir ce spectacle mais des contraintes techniques en ont décidé autrement.







Vendredi 7 février à 20h30, C’est la salle rouge de Porto Vecchio qui accueillera une artiste exceptionnelle, Marie-Agnès Gillot. Danseuse étoile de l'Opéra de Paris, elle sera à Portivechju pour un seule en scène chorégraphié par Olivier Dubois qui aborde l'œuvre mythique, Le sacre du printemps, musique de Stravinsky et chorégraphiée par les plus grands de Béjart à Pina Bausch en passant par Graham et Preljocaj . For gods only, Sacre#3 est donc une pièce contemporaine fluide et puissante, qui s'inspire des mouvements ancestraux qui font la force du Sacre tout en les réinterprétant de manière innovante.Précise, habitée, céleste, Marie-Agnès Gillot exécute une danse inouïe et nous illumine de son immense talent.Télérama TTTVous trouverez sur ce lien la billetterie pour cette soirée d'exception.Tous les spectacles de la salle rouge sont gratuits pour les moins de 12 ans.

