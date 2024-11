09/02 For Gods Only Dimanche 9 février / 20h30

Théâtre l'Empire



Marie Agnès Gillot Danseuse étoile, sur une chorégraphie d'Olivier Dubois ! Le chorégraphe Olivier Dubois répond une nouvelle fois à l’appel du Sacre. Après l’opus conçu pour Germaine Acogny en 2014, il poursuit, avec For Gods Only, sa collection de Sacre(s) du printemps qu’il confie cette fois-ci à la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, pour qui il confesse une admiration sans bornes. Et c’est précisément la figure de la légende qu’il questionne ici. Devenir une icône, n’est-ce pas se faire déposséder de sa destinée ? Devenir le musée de soi-même ? Étoile éternelle, Marie-Agnès Gillot devient samouraï sous le regard d’Olivier Dubois. Comme chez Nijinski, elle incarne l’Élue et offre sa vie en sacrifice aux yeux du monde. Précise, habitée, céleste, elle exécute une danse inouïe et nous illumine de son immense talent.

Création et conception : Olivier Dubois

Solo pour : Marie-Agnès Gillot

Assistanat à la création : Cyril Accorsi

Musique : François Caffenne

Et "Le Sacre du Printemps" d' Igor Stravinsky

Création et régie lumière : Emmanuel Gary

Scénographie et costumes : Morgane Tschiember

Direction technique : François Michaudel

