07/05 Tutu

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.



Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles, – plus de 40 personnages – nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique.



Un pur moment de divertissement !



Presse

« C’est de la danse pour rire, mais qui ne rigole pas avec la technique et l’efficacité. » – Le Monde

« Ces six hommes en tutu sont à la fois des danseurs, des acrobates et des clowns, ils savent tout faire. » – France Inter

« L’un des plus grands succès de la danse » – Télérama TTTT

« TUTU, un ballet balèze et vraiment beau. » – Le Canard Enchainé

Marc Behra, David Guasgua M, Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso, Zentaï : Corinne BarbaraPhilippe Lafeuille