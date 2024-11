06/05 Poule mouillée En famille à partir de 7 ans

Mardi 6 novembre / 20h30

Espace Diamant



Poule Mouillée traite de façon sensible et positive un thème aussi complexe que délicat : le harcèlement scolaire. Depuis que Marco passe en boucle à la télé dans une publicité pour un bouillon de volaille, tout le monde dans son école l'appelle " Poule mouillée ". Pas facile de se défendre face aux moqueries quand on est un petit garçon de 8 ans, timide et rêveur. Marco nous confie son malaise et son envie de ne plus retourner à l'école.



Mais un jour un événement inattendu vient tout changer. Grâce à sa fantaisie et sa passion pour le rap, Marco retrouvera confiance en lui et le courage pour répondre aux moqueries.



Le spectacle réussit le défi de nous extraire de la gravité pour nous emporter vers la joie, la légèreté et la poésie.

Auteur : Gustavo Araujo

Artistes : Cindy Bossan, Elisa Falconi, Gustavo Araujo, Noé Pflieger

Metteur en scène : Elisa Falconi

