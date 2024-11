06/02 Soeurs

De la rivalité et l'amour de deux sœurs, des souvenirs mélancoliques et des blessures passées, de la complicité et des colères enfouies. Il est question de sororité, de pardons demandés impossibles à donner.

Il est question de l'état du monde actuel et de la part de chacun.e.

Il est question de place dans le monde, et dans une famille, tout simplement.

Le texte est riche et puissant, l'interprétation forte et profonde.

Ne ratez pas cette pièce de théâtre contemporain, bleue mais haute en couleurs.



De Pascal Rambert

Une pièce jouée et co-mise en scène par Delia et Danae Sepulcre-Nativi.