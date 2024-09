03/12 U Giru, le tour du monde en 80 jours

Adapter le roman de Jules Verne pour un spectacle d’une heure quinze n’est pas une chose aisée. La richesse du texte, les nombreux personnages, les paysages décrits avec précision ou les divers moyens de locomotion empruntés sont autant d’écueils à franchir...



Pari réussi pour Serge Lodi qui a proposé de faire cette adaptation dans un esprit fidèle aux personnages principaux et aux grandes étapes du roman. Son ton est volontairement contemporain voire loufoque.

Ainsi, la narratrice devient Phileas Fogg, les musiciens se transforment en protagonistes de l’intrigue, des personnages anachroniques et inattendus déboulent durant la représentation donnant une dimension théâtrale et un esprit jubilatoire au spectacle.

La musique suit ce tour du monde avec des pièces d’Europe, d’Asie ou d’Amérique. Elle vient souligner l’intrigue mais se permet également des clins d’œil humoristiques.



Association Strada Musicale

Avec le soutien de la Collectivité de Corse