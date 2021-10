Révision du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Communication du Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) A Cità d'Aiacciu piglia un arristatu annant'à a revisioni di u so pianu cumunali di salvezza

La Ville d’Ajaccio par délibération municipale n° 2021/240 en date du 27/09/21 vient d’approuver la révision de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) version 2021.



Ce document, en cas d’événements graves, a pour objectif de : Mettre en œuvre un plan d’organisation préalablement établi, régulièrement actualisé et testé afin de gérer au mieux les situations de crise.

Protéger les personnes, leurs biens et leur environnement.

Promouvoir une culture de sécurité civile partagée par le plus grand nombre.

Au titre de l’information des populations, le PCS comprend également le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) élaboré dans le cadre du droit à l'information sur les risques majeurs.



Ce document permet d’informer les habitants de la commune sur les risques existants et les moyens de s’en protéger. Il met en évidence les risques technologiques ou naturels liés par exemple aux phénomènes météorologiques : inondation, orage, vent violent, submersion, canicule…



et que la municipalité croit en la valeur d’une démarche participative du citoyen,

les services de la Ville d'Ajaccio sont à votre écoute

pour échanger et éventuellement faire évoluer ce document.



Mairie d’AJACCIO - Direction Générale des Services Techniques

6 boulevard Lantivy - 20 000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 52 74

Ce DICRIM est important pour votre sécurité.

Il est téléchargeable dans la rubrique" Téléchargements".

Vous pouvez également le visualiser en cliquant sur la vignette

Vous êtes invités à lire attentivement ce document et à le conserver précieusement.





