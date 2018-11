Information au public sur les risques industriels

Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, l’exploitant du site du Dépôt Pétrolier de La Corse (DPLC) est tenu de remettre à l’autorité administrative le bilan sécurité de ses installations de production. Ce bilan ou étude de danger, consiste en une étude systématique des risques liés à son activité ainsi que des conditions d’utilisation des équipements.

Les différents plans d’urgence, qui en découlent, sont régulièrement mis à jour et leur pertinence testée sur le terrain par des exercices réguliers.

Dans ce cadre sécuritaire des populations, nous vous invitons à prendre connaissance des prescriptions définies dans les 2 documents suivants que vous trouverez en pièce-jointe :

- un guide d’information et de prévention (recto- verso)

- une fiche des consignes générales de bonne conduite.

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, il est important de s’informer et de relayer l’information !