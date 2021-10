L’Affiche communale sur les risques majeurs L'affissu cumunale annant'à i risichi maiò



Les consignes de sécurité figurant dans le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) doivent être portées à la connaissance du public. A cet effet, le Maire élabore et met en place un plan d’affichage des risques.



Il définit les lieux où doivent être apposées les affiches présentant les consignes de sécurité, en fonction notamment de leurs caractéristiques et de leur exposition à un aléa, à savoir :

les terrains de camping ou de stationnement de caravanes ayant une capacité d’accueil supérieure à 50 personnes, ou 15 tentes ou caravanes,

les locaux dont les occupants dépassent 50 personnes (Etablissements Recevant du Public, activité professionnelle, commerciale, agricole, etc.),

les bâtiments d’habitation de plus de 15 logements.

Indépendamment des lieux précédemment cités, l’affichage peut être réalisé en tout autre emplacement approprié: panneaux municipaux d’affichage sur la voie publique, commerces de proximité, cabinets médicaux, etc.



Ces affiches sont mises en place par l’exploitant ou le propriétaire, à l’entrée de chaque bâtiment.

Il définit les lieux où doivent être apposées les affiches présentant les consignes de sécurité, en fonction notamment de leurs caractéristiques et de leur exposition à un aléa, à savoir :Indépendamment des lieux précédemment cités, l’affichage peut être réalisé en tout autre emplacement approprié: panneaux municipaux d’affichage sur la voie publique, commerces de proximité, cabinets médicaux, etc.Ces affiches sont mises en place par l’exploitant ou le propriétaire, à l’entrée de chaque bâtiment. Affiche AJACCIO Infos Risques et Consignes.pdf (334.08 Ko)



Pour en savoir plus, consultez :

Le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM)

DICRIM 2021.pdf (16.4 Mo)







- de la Ville d’Ajaccio – rubrique :





Ou également auprès des services de la Ville d’Ajaccio

Direction Générale des Services Techniques - Mairie d’AJACCIO

6 boulevard Lantivy - 20 000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 52 74

Email : Email : risquesmajeurs@ville-ajaccio.fr Vous pourrez obtenir des informations complémentaires sur les sites Internet :- de la Ville d’Ajaccio – rubrique : http://www.ajaccio.fr/Gestion-des-Risques_r239.html Ou également auprès des services de la Ville d’Ajaccio

Accueil Envoyer à un ami Imprimer