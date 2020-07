Les risques majeurs à Ajaccio La canicule de 2003, les inondations de mai 2008, les dégâts occasionnés à la Confina en février 2014, à la place Miot en 2009 et 2016, les tempêtes Adrian en 2018 et Fabien en 2019, la crise sanitaire COVID-19, les inondations du 11 juin 2020, tous ces évènements viennent nous rappeler l’imprévisibilité des éléments et la nécessité de se préparer à l’éventualité d’un risque majeur.





Risque Inondation - Tempête - Submersion marine - Feux de Forêts

Risque technologiques (4 sites SEVESO) - Transport de Matières Dangereuses

Risque Canicule et Grand Froid - Epidémie - Pandémie

Risque de Mouvement de terrain - Rupture de barrage - Sismique

Rupture réseaux gaz eau électricité



La prévention et la gestion des risques majeurs est une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et chaque citoyen.

Face aux risques majeurs, l’anticipation, la préparation et l’implication de chacun sont des facteurs de protection.

Mieux préparés, mieux informés, vous serez en mesure d’agir et d’aider vos proches plus efficacement face à une situation d’urgence.



Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a pour vocation de vous informer sur la conduite à tenir et les consignes à appliquer en cas d’alerte.



