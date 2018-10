Pluie - inondation, épisodes "cévenols" : les 8 bons comportements à adopter Ottu cosi à fà quand'ellu piovi assai è ch'elli ci sò l'inundazioni



La Corse, comme le reste de l'arc méditerranéen* subit de plus en plus régulièrement des épisodes de pluies intenses appelés épisodes ‘‘Cévénols’’. La Ville d’Ajaccio, à l’instar de nombreuses communes, se trouve également impactée par ces phénomènes souvent aussi violents et soudains que de la vitesse avec laquelle ils s’abattent sur le territoire.

C’est ainsi que des précipitations, exceptionnellement abondantes, peuvent produire en quelques heures une quantité d’eau qui en temps normal correspond à celle de plusieurs mois.

Ces épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre sur des territoires qui sont encore à forte concentration touristique.

Les effets ne sont pas forcément immédiats et le pire peut être à prévoir par la réaction décalée et brutale de cours d’eau qui n’ont pas la capacité de contenir de telles pluies.

Si les effets protecteurs des travaux en cours dans les zones sensibles comme les Cannes et Salines, permettront à terme de réduire les impacts néfastes, il reste malgré tout important pour les usagers de connaitre les bons comportements à tenir et savoir comment réagir face à ce type d’événement climatique.



Les 8 Bons comportements à adopter AfficheLes 8 bons comportements.pdf (541.53 Ko)



Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et solidaire du Ministère de l’Intérieur:

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-du-risque-pluie-inondation-dans-larc-mediterraneen

* L’arc méditerranéen, les 15 départements sont : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.



