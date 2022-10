La Ville d’Ajaccio diffuse les bons réflexes à avoir face aux risques Face au changement climatique, la Ville d’Ajaccio soutient plusieurs projets afin de limiter ses effets indésirables tout en s’engageant à sensibiliser et informer la population des risques présents dans notre territoire.





Le Gouvernement a choisi de s’inscrire dans cette démarche en instaurant en France une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques. Le 13 octobre 2022 marquera donc la première édition de la journée « Tous résilients face aux risques », en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Cette journée vise à informer tous les citoyens aux risques qui les environnent, dans une logique d'exercices pratiques et dans l'objectif de contribuer à la préparation de tous aux bons réflexes en cas de survenance d'une catastrophe. C’est dans ce cadre que la Ville d’Ajaccio a pris l’initiative d’entreprendre des actions de sensibilisation tout au long de la semaine.

« Une Goutte de Trop » Ce lundi 10 octobre, ce sont les classes de l’école élémentaire Simone Veil et de l’école élémentaire Victor Hugo (Salines 6) qui ont expérimenté le jeu de carte collaboratif sur la gestion de risque, issu du kit pédagogique « Une goutte de trop », proposé par la mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM) de la DREAL. À l’occasion de la 1ère édition de la journée nationale « Tous résilients face aux risques » qui aura lieu de le 13 octobre 2022, et en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, la Ville d’Ajaccio a lancé une action de sensibilisation en partenariat avec l’AFPCNT (Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques) et l’Académie de Corse, auprès des classes de CM1 et de CM2 des écoles d’Ajaccio.

D’améliorer leur connaissance sur le fonctionnement du territoire, des cours d’eau et du cycle de l’eau ; De comprendre l’ensemble des mécanismes mis en jeu lors d’une inondation en milieu méditerranéen ; D’appréhender la gestion du risque inondation à l’échelle du particulier, de l’école et de la commune ; De découvrir les différents outils, moyens et méthodes utilisés dans la prévention des inondations et apprendre à vivre avec le risque d’inondation. L’objectif du partenariat engagé étant d’œuvrer à la culture du risque et à une dynamique de territoire en matière résilience. L’action sera successivement élargie à l’ensemble des écoles de la Ville d’Ajaccio, soit 14 établissements scolaires pour un total de 51 classes, avec la formation préalable de tous les enseignants au cours de l’année. Ce jeu doit notamment permettre aux élèves :

Une rencontre avec des élèves d’Île de France Dans ce contexte, la Ville d’Ajaccio a organisé, à la demande du lycée parisien Jeanne d'Arc de Brétigny sur Orge dans l’Essonne (91), une rencontre le jeudi 13 octobre avec soixantaine d’élèves de seconde. Actuellement en voyage pédagogique à Porticcio, ils participeront tout au long de la semaine à de multiples ateliers autour du thème « Tous résilients face aux risques ».

Au cours de cette rencontre avec Charles Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio, accompagné du Président de la protection civile de Corse, et également des services en charge de la gestion des risques à la mairie d'Ajaccio, les élèves et leurs enseignants auront l’occasion d’échanger sur ces problématiques. La Ville a d’ailleurs récemment publié son DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) disponible ici

