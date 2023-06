Découverte du jeu de l’oie autour de la sensibilisation au risque inondation : LE JEU DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS Les 7, 8 et 9 juin 2023, une nouvelle opération de sensibilisation au risque inondation, auprès des scolaires, a été organisée par la Ville d’Ajaccio et ses partenaires autour d’une animation ludique et instructive : un jeu de l’oie personnalisé. Cette opération a concerné les enfants du centre de loisirs Saint-Jean, de l’école Santarelli (Candia) et de l’école Simone Veil (Salines)



L’occasion, pour l’ensemble des partenaires de ce projet, de présenter, sous forme d’ateliers pédagogiques, ce jeu dans sa version évoluée et transposée à taille humaine. Le fruit d’une riche collaboration entre les élèves du cycle 3 (CM1-CM2), leurs professeurs, l’Académie de Corse, le centre de recherche Mayane, l’institut médico-éducatif (IME) des Moulins Blancs et les services de la Ville d’Ajaccio.



Depuis ses premières ébauches datant de 2019 et imaginées par les élèves de la classe de CM1 de l’école de Pietralba, la Ville d’Ajaccio s’est dotée de partenaires solides pour réaliser, dans un premier temps, un prototype soumis aux élèves de ce même établissement en novembre dernier. C’est à l’issue de cette première présentation que le jeu a pu être amélioré et a trouvé son nom : « Le jeu de la pluie et du beau temps ». Un intitulé qui résulte du choix des écoliers eux-mêmes.



De nombreuses réflexions autour de sa forme, de son contenu et de sa maniabilité ont conduit à cette version finalisée, adaptée au cycle 3. De plus, dans sa version boîte de jeu,

celui-ci est décliné en plusieurs langues : français, corse, anglais et espagnol.

Ces traductions ont été réalisées en collaboration avec la direction langue et culture Corse de la Ville d’Ajaccio, ainsi qu’avec l’Office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio.

Objectif

D’appréhender les causes et les conséquences de ces phénomènes et de s’y préparer.



Lors de cette séquence, les écoliers joueront sur un plateau reproduit à taille humaine, associé à une marelle. En effet, notre partenaire Mayane a réalisé des pochoirs permettant l’empreinte au sol des 30 cases du plateau, rendant possible l’adaptation du support à toute configuration de lieu. Les références de peinture reprennent les codes couleurs des éléments de la boîte de jeu.



De cette façon, ce sont quatre autres établissements de la Ville qui se verront, eux aussi, doté d’un kit de jeu (boîte et pochoirs), ces prochains jours. L'école élémentaire de Pietralba, l’école Santarelli (Candia), l’école Simone Veil (Salines) et l’école élémentaire des Cannes. Tous auront droit également à leur séquence animée par notre partenaire Mayane.



Cette nouvelle action de sensibilisation aux risques d’inondation s’incrit dans le droit fil des précédentes, incluant les poses de



*Papi : programme financé à 50 % par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), 30 % par l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) pour les repères de crues et 30% par le Fonds européen de développement régional (Feder) pour les supports d’information.

*Mayane : centre de recherche pour la résilience et l’adaptation des territoires face aux risques majeurs et au changement climatique.

