SPL Ametarra : Appel à candidature directeur de projet Misericorde

Rattaché directement à la Direction Générale de la SPL AMETARRA, vous assurez pour le compte de la SPL, le rôle de maître d’ouvrage de la concession d’aménagement de la MISERICORDE à Ajaccio ;



En s’appuyant sur une AMO Pluri disciplinaire, les missions principales du poste :



Il/Elle assure le pilotage de l’opération d’aménagement

Il/Elle assure la gestion de la friche hospitalière et de la période d’urbanisme transitoire

Il/Elle assure la sécurisation du site

Il/Elle assure le suivi des études et travaux de l’opération

Il/Elle assure la gestion technique et financière de l’opération

Il/Elle assure la recherche et le suivi des financements

Il/Elle veille au respect des règlementations

Il/Elle pilote et anime les démarches de concertation

Il/Elle assure des astreintes



Vous pilotez l’ensemble du projet d’aménagement sous tous les aspects (juridiques, financiers et techniques) en coordonnant l’ensemble des partenaires et intervenants concernés et en vous appuyant sur les services supports internes.

A court terme, le poste évoluera vers un poste de directeur opérationnel en charge de ce projet.



PROFIL RECHERCHE :

COMPETENCES TECHNIQUES

Connaissance du code de l’urbanisme et du code de l’environnement ainsi que de l’ensemble des réglementations qui concernent les opérations d’aménagement

Connaissance de la règlementation relative à la commande publique des EPL

Connaissance en montages opérationnels : procédures d’aménagement, mode de réalisation des opérations (ZAC…)

Connaissance des règlementations qui concernent les Eco Quartiers et toute autre démarche environnementale globale

Connaissances techniques liées aux travaux d’aménagement et sur les bâtiments

Connaissance des mécanismes du marché immobilier

Capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes pluridisciplinaires

Capacités de médiation et de négociation



APTITUDES PROFESSIONNELLES

Polyvalence, curiosité, initiative et ouverture d’esprit

Esprit d’équipe

Esprit d’analyse et de synthèse

Force de proposition et autonomie

Savoir rendre compte- reporting

Dynamisme et esprit de décision

Souplesse, adaptabilité

Qualités relationnelles

EXPERIENCE ET NIVEAU DE QUALIFICATION

Bac + 5 à minima en urbanisme, aménagement, architecture ou innovation en marketing territorial Une solide expérience (10 ans) sur des missions similaires de conduite de projet et d’opérations d’aménagement, en collectivité, dans les services de l’Etat ou en EPL (SPL ou SEM



ENVOI DE LA CANDIDATURE :

Le candidat enverra un CV actualisé et un courrier de motivation et de présentation de son parcours. Les documents sont à envoyer à : ametarra@ametarra.fr avant le 30 août 2024. Un jury se tiendra semaine 37.



PRISE DE POSTE SOUHAITEE : Décembre 2024