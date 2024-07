La mairie d’Ajaccio recrute un Directeur adjoint de crèche - Multiaccueil A Ciucciaghja (haras) A merria d’Aiacciu ricruta u so – Dirittori aghjuntu di ciucciaghja



Catégorie A – filière médico-sociale



Cadres d’emplois recherchés :

Éducateurs jeunes enfants

Educateur territorial de jeunes enfants à Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Puéricultrice à Puéricultrice hors classe

Sage-femme de classe normale à sage-femme hors classe

Infirmier en soins généraux à Infirmier en soins généraux hors classe

Assistants sociaux-éducatifs à Assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle

Conseiller socio-éducatif à Conseiller hors classe socio-éducatif

Médecin de 2ème classe à Médecin hors classe

Psychomotricien à Psychomotricien hors classe



Date limite de candidature 31/08/2024







Description du poste

Au sein de la direction de la petite enfance, en qualité de directeur adjoint de la crèche des Haras, vous serez chargé de concevoir et conduire avec les autres professionnels l’action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le Directeur.

Vous assurerez les missions d’éducateur de jeunes enfants : concevoir et mettre en oeuvre les projets pédagogiques, coordonner les projets d’activités qui en découlent, accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant.



Vos activités principales

Adjointe de la Directrice :

•Assurer la continuité de fonctionnement en l’absence de la directrice aussi bien dans les missions administratives que dans la gestion du personnel

•Accompagner la directrice dans son rôle d’encadrement d’équipe : gestion des plannings en termes de qualité et de quantité, réajustement des effectifs en fonction de la charge de travail en cas d’absence,

•Participer à l’encadrement des enfants accueillis



Elaboration du projet d'établissement :

•Participation à l’élaboration d’un projet au niveau social, éducatif et pédagogique

•Situer sa fonction et sa place au sein de la structure et des partenaires



Mise en oeuvre et coordination du projet d’établissement :

•Collaborer efficacement au travail d’équipe dans la cadre du projet de la structure

•Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif au regard des objectifs définis

•Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs ou apporter si besoin des solutions d’amélioration



Gestion de la relation aux familles :

•Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille

•Accueillir les parents dans le respect des cultures et coutumes

•Conduire des entretiens avec les familles



Superviser et participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants :

•Analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants

•Créer et instaurer les conditions de bien-être individuel et collectif de l’enfant

•Repérer les signes d’appel de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer la directrice

•Accompagner les enfants pendant les temps de la vie quotidienne : activités d’éveil, repas, changes, sieste



Animation de groupes de réflexion sur les thématiques « santé et parentalité » :

•Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants

•Participer au réseau professionnel lié à l’éducation et aux problématiques de l’enfance

•Animer des groupes de réflexion et de production sur les thématiques à destination des parents ou du personnel



Encadrement et supervision de la cuisine :

•Encadrer les agents de cuisine lorsque cuisine de préparation à la crèche

•Elaborer les menus en lien avec la DPE et effectuer les commandes des denrées

•Superviser la préparation et/ou la livraison des repas de la crèche dans le cadre de la démarche HACCP et le guide des bonnes pratiques pour structures hors cuisines de préparation



Formation et encadrement des stagiaires



Vos compétences

Savoirs :

•Connaissance du Décret n°2021-1131 du 30/08/2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants

•Notions de psychologie individuelle et collective

•Principes et règles éducatives et d’hygiènes

•Principes et modes d'animation du management opérationnel

•Règles et consignes de sécurité

•Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement

•Connaissances des métiers de la petite enfance (compétences, références, valeurs éthiques, etc)

•Notions de conduite de projet

•Méthodes d’observation et d’écoute active

•Techniques artistiques, ludiques et manuelles

•Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant

•Droit de l’enfant et sa famille

•Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse

•Maîtrise des principaux concepts des sciences humaines et sociales utiles aux champs d’action : co-éducation, parentalité, famille



Savoir faire :

•Assurer le développement psycho-moteur de l'enfant

•Savoir rédiger un projet d’établissement et organiser son suivi et son évaluation

•Détecter les indicateurs d'alerte dans le comportement de l'enfant

•Encadrer et manager une équipe

•Savoir gérer les conflits

•Savoir accueillir les publics

•Avoir des capacités en matière de gestion administrative et financière

•Maîtriser les logiciels de bureautique, outils de messagerie et internet

•Maîtrise de technique d’animation, de créativité et d’expression

•Savoir conduire une réunion



Savoir être :

•Sens des responsabilités

•Esprit d'équipe

•Disponibilité

•Discrétion, respect du secret professionnel



Conditions d’exercice du poste

Rythme de travail :

•Temps complet



Conditions particulières :

•Assure la fonction d’EJE

•Congés : 25j+2 / ARTT = 20 jours

Congés obligatoires sur jours de fermeture annuelle de la crèche



Exigences

•Diplôme d’état correspondant à l’un des cadres d’emplois précités Directeur Adjoint de crèche Haras 31 08 2024.pdf (148.55 Ko)



