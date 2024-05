Les dix plus hautes rémunérations des agents de la Ville d'Ajaccio pour l'année 2023 Conformément à l'article L. 716-1 du Code général de la fonction publique, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.







Retrouvez la somme des 10 plus hautes rémunérations des agents de la Ville d'Ajaccio en téléchargement. 10_PLUS_HAUTES_REMUNERATIONS_2023_VILLE.pdf (128.41 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer