La mairie d’Ajaccio recrute son Infirmier de crèche A merria d’Aiacciu ricruta u so infirmieri di ciucciaghja



Catégorie A – Filière médico-sociale



Date limite de Candidature : 15/09/2024



Description du poste

L’agent assure les fonctions d’infirmier(e) et de « référent santé et accueil inclusif » dans les crèches municipales.



Vos activités principales

Liées à la fonction d’infirmière :

- Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;

- Ajuster les procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité si nécessaire ;

- Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels ;

- Assurer le lien avec les pédiatres et notamment l’assister lors des visites ;

- Veiller et accompagner la compréhension et la mise en oeuvre des prescriptions médicales et gérer les modalités de délivrance des soins ;

- Gérer les stocks de pharmacie en lien avec la Directrice ;

Liées à la fonction de Référent santé et accueil inclusif :

- Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;

- Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement en et veiller à leur bonne compréhension par les professionnels chargés de l'encadrement des enfants

- Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;

- Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner la directrice et l'équipe de la crèche dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;

- Contribuer, en coordination avec la Directrice et la psychologue de la crèche, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;

- Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande de la Directrice de la crèche, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale

- Veiller à la mise à jour de tous les documents internes à la crèche concernant la santé des enfants ;



Activités occasionnelles ou spécifiques

- Assurer la continuité de service sur les autres crèches en cas d’absence de l’IDE préposée.



Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Temps complet : 38h20 par semaine. Horaires de travail à aménager et modifier selon les besoins des crèches

Répartition du temps de travail sur les 2 fonctions et les crèches :

En tant qu’infirmier : 0.3 ETP sur une crèche de 59 enfants, 0.3 ETP sur une crèche de 47 enfants environs et le reste du temps sur 2 crèches de 20 enfants + rôle de référent accueil inclusif sur ses 4 crèches Conditions particulières : Congés : 25j+2

Congés obligatoires sur jours de fermeture annuelle des crèches

Déplacements réguliers sur les différentes crèches municipales Vos compétences

Savoirs : Décret n°2021-1131 du 30/08/2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants

Connaissances du développement physique et psychique de l’enfant

Connaissances en matière de droit des enfants et protection de l’enfance

Règles d’hygiène (soins des enfants, hygiène des locaux, normes HACCP) et consignes de sécurité en collectivité

Droits et devoirs des fonctionnaires territoriaux

Notions de pédagogie Savoir faire : Maitriser l’outil informatique (Excel, Word)

Capacité à animer un groupe et coordonner des actions

Capacité à travailler en transversalité

Capacité d’analyse et de synthèse Savoir être : Sens des responsabilités

Disponibilité

Esprit d'équipe

Sens de l’écoute et prise de recul

Discrétion, respect du secret professionnel

Capacités à gérer les situations d'urgence Exigences : Diplôme d’état de Puéricultrice ou d’Infirmier(e) disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé ou d’une expérience minimale de 3 ans à titre principal auprès des jeunes enfants, comme infirmière.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer