La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur ALSH (ALSH 3 – 11 ans) A merria d’Aiacciu ricruta u so dirittori pà i centri d’asgi



Animateurs Territoriaux – Adjoints Territoriaux d’Animation sous conditions de diplôme



Date limite de Candidature : 23/08/2024



Description du poste

Sous l’autorité de la directrice des accueils de loisirs, l’agent assure l’encadrement d’une équipe d’animateurs dans un des ALSH de la Ville ainsi que la formation des personnels d’animation.

Il assure le suivi des projets pédagogiques et d’animation de l’ALSH et encadre des groupes d’enfants sur le temps extra et périscolaire.

Enfin il émet des propositions dans le cadre du projet global de la Direction des ALSH.



Vos activités principales

• Assurer la gestion administrative et financière de l’ALSH

• Assurer le management, l’animation, le pilotage et la coordination des équipes sur le terrain

• Animer et développer des partenariats

• Réaliser des projets pédagogiques et d’animation de l’ALSH

• Être le garant de la mise en oeuvre des projets dans le domaine de l’animation,

• Gérer le matériel et les locaux

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de la règlementation des ACM

• Rechercher, concevoir et organiser des activités nouvelles

• Évaluer les besoins techniques et en personnel (bâtiment, vacataires,

Saisonniers...)



Activités occasionnelles ou spécifiques

•Intervenir sur des manifestations organisées par la Ville en fonction des besoins (patinoire, arbre de Noël, marché des jeunes…).

•Assurer le remplacement de directeurs dans d’autres structures



Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Activité à temps plein

Horaires : variables en fonction de l’affectation périscolaire ou extrascolaire.

Lieux : suivant les besoins d’affectation, l’agent sera amené à exercer en polyvalence.



Conditions particulières :

Travail les mercredis en périodes scolaires, les petites et grandes vacances scolaires.

•ALSH : 11h75/jour sur 75 jours

•PERISCOLAIRE : 11h75/jour sur 36jours (MERCREDI)

•SEMAINES SCOLAIRES (MARDI et JEUDI) : 3H/S temps périscolaire

•SMA : réquisition des agents en fonction des besoins

•ACTIONS EXTERIEURES (carnaval, marchés, autres évènements) 140h

•FORMATIONS



Spécificités :

-Missions d’animation sur le temps péri et extrascolaire.



Vos compétences

Savoirs :

•Connaissance de la législation et réglementation des ALSH

•Connaissance des animations spécifiques aux différentes tranches d’âge

•Connaissance de l’environnement territorial, des politiques nationales, interministérielles…

•Management opérationnel et coordination des équipes sur le terrain Méthodes et outils du management par projets et déclinaison des objectifs

Aptitude à la méthodologie de projet

Connaissance des besoins physiologiques liés aux différentes tranches d’âge du public accueilli,

Compétence en matière d’accueil des enfants porteurs de handicap. •Techniques et outils d'évaluation

•Dispositifs contractuels



Savoir-faire :

•Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets

•Définir le projet global d'établissement

•Accompagner les personnels structures dans l'adaptation des projets d’animation

•Animer des réunions de coordination

•Contrôler et évaluer l'activité des structures et veiller à la qualité des services rendus

•Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services

•Animation et développement de partenariats

•Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques

•Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel).



Savoir être :

•Esprit d’équipe et d’initiative

•Sens des responsabilités

•Réactivité



Exigences :

•Diplômes relatifs aux secteurs de l’animation, de l’enfance et de la jeunesse (BAFD, BPJEPS Loisirs Tous Publics avec UC de direction d’un ACM obligatoire…), diplômes professionnels fortement souhaités. Sous l’autorité de la directrice des accueils de loisirs, l’agent assure l’encadrement d’une équipe d’animateurs dans un des ALSH de la Ville ainsi que la formation des personnels d’animation.Il assure le suivi des projets pédagogiques et d’animation de l’ALSH et encadre des groupes d’enfants sur le temps extra et périscolaire.Enfin il émet des propositions dans le cadre du projet global de la Direction des ALSH.• Assurer la gestion administrative et financière de l’ALSH• Assurer le management, l’animation, le pilotage et la coordination des équipes sur le terrain• Animer et développer des partenariats• Réaliser des projets pédagogiques et d’animation de l’ALSH• Être le garant de la mise en oeuvre des projets dans le domaine de l’animation,• Gérer le matériel et les locaux• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de la règlementation des ACM• Rechercher, concevoir et organiser des activités nouvelles• Évaluer les besoins techniques et en personnel (bâtiment, vacataires,Saisonniers...)•Intervenir sur des manifestations organisées par la Ville en fonction des besoins (patinoire, arbre de Noël, marché des jeunes…).•Assurer le remplacement de directeurs dans d’autres structuresRythme de travail : Activité à temps pleinHoraires : variables en fonction de l’affectation périscolaire ou extrascolaire.Lieux : suivant les besoins d’affectation, l’agent sera amené à exercer en polyvalence.Travail les mercredis en périodes scolaires, les petites et grandes vacances scolaires.•ALSH : 11h75/jour sur 75 jours•PERISCOLAIRE : 11h75/jour sur 36jours (MERCREDI)•SEMAINES SCOLAIRES (MARDI et JEUDI) : 3H/S temps périscolaire•SMA : réquisition des agents en fonction des besoins•ACTIONS EXTERIEURES (carnaval, marchés, autres évènements) 140h•FORMATIONSSpécificités :-Missions d’animation sur le temps péri et extrascolaire.Savoirs :•Connaissance de la législation et réglementation des ALSH•Connaissance des animations spécifiques aux différentes tranches d’âge•Connaissance de l’environnement territorial, des politiques nationales, interministérielles…•Management opérationnel et coordination des équipes sur le terrain•Techniques et outils d'évaluation•Dispositifs contractuelsSavoir-faire :•Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets•Définir le projet global d'établissement•Accompagner les personnels structures dans l'adaptation des projets d’animation•Animer des réunions de coordination•Contrôler et évaluer l'activité des structures et veiller à la qualité des services rendus•Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services•Animation et développement de partenariats•Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques•Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel).Savoir être :•Esprit d’équipe et d’initiative•Sens des responsabilités•RéactivitéExigences :•Diplômes relatifs aux secteurs de l’animation, de l’enfance et de la jeunesse (BAFD, BPJEPS Loisirs Tous Publics avec UC de direction d’un ACM obligatoire…), diplômes professionnels fortement souhaités. Directeur ALSH élémentaire Loretto DLC 23 08 2024 externe.pdf (183.13 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer