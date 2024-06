La mairie d’Ajaccio recrute son directeur adjoint de la petite enfance A merria d’Aiacciu ricruta u so dirittori aghjuntu à a zitellina

Catégorie A – cadre d’emplois des attachés territoriaux



Date limite de Candidature : 28/07/2024



Description du poste

Sous l’autorité de la Directrice de la Petite Enfance, le directeur participe en sa qualité d’adjoint à la gestion et la coordination des opérations quotidiennes. Il peut s’agir d’administrer les tâches courantes, de coordonner les différentes crèches et services ou de gérer des projets spécifiques.



Vos activités principales

Assister le Directeur dans ses missions et notamment :

Impulser et mettre en œuvre la politique petite enfance de la Ville :



•Organiser le fonctionnement des crèches dans un objectif d’optimisation des places,

•Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques,

•Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec le réseau petite enfance.

•Être force de proposition de projets sur la thématique Petite Enfance et parentalité et suivre ceux qui sont en cours.



Organiser et gérer les équipements rattachés à la DPE :

•Identifier, analyser et assurer la gestion administrative, budgétaire et financière des établissements

•Suivre et mettre en œuvre des Plans Particuliers de Mise en Sûreté des crèches

•Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs fixés par la CAF.

•Coordonner les interventions des services internes dans les crèches et le Relais Petite enfance.

•Veiller au bon fonctionnement et au respect des normes et réglementations applicables au secteur de la petite enfance,

•Encadrer et coordonner les équipes y compris celle de la DPE

•Accompagner et associer le Relais petite enfance aux actions en crèches.

•Suivre et coordonner la restauration en crèche



Gestion administrative, budgétaire et financière :

•Rédiger et superviser la rédaction de documents et actes administratifs,

•Mettre en place, sécuriser et contrôler l’application des procédures administratives,

•Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel, suivre et contrôler l’exécution du budget,

•Marchés publics : superviser la définition des besoins, rédiger les documents techniques, participer à la procédure de consultation, rédiger un rapport d’analyse des offres, suivre l’exécution technique et financière d’un marché

•Interpréter des documents budgétaires et comptables.



Information, communication, relations à l’usager :

•Recenser les besoins en communication

•Participer à la conception et au développement de supports de communication,

•Participer à la communication de crise (PMS, risques majeurs, qualité de l’air, etc.)



Activités occasionnelles ou spécifiques :

•Intérim de la directrice de la petite enfance

•Déplacements dans les divers équipements de la DPE

Condition d’exercice du poste

• Rythme de travail : Activité à temps plein 38h20 hebdomadaire

• Congés annuels obligatoires

•Conditions particulières : travail en bureau et déplacements dans les structures attachées



Vos compétences



Savoirs :

•Normes techniques et réglementation applicables aux établissements de la petite enfance et restauration collective,

•Cadre réglementaire des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités,

•Connaissance de l’environnement et du statut territorial,

•Management public territorial,

•Méthodologie de planification de projets,

•Règles administratives, budgétaires et comptables,

•Règles et procédures de la commande publique

•Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité



Savoir-faire :

•Animer et coordonner les équipes. Fonction d’encadrement

•Traduire les orientations politiques en plans d’actions et/ou projets,

•Suivre l’exécution des travaux d’équipement et d’aménagement,

•Elaborer et suivre l’exécution du budget (contrôler la gestion et l’engagement des dépenses),

•Piloter et suivre l’activité de la Direction,

•Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques,

•Identifier et sélectionner les prestataires en fonction des besoins,



Savoir être :

•Rigueur, autorité, sens des responsabilités,

•Capacités managériales,

•Capacité d’adaptation et d’anticipation,

•Esprit d’analyse et de synthèse,

•Capacité à gérer l’urgence et à sérier les degrés de priorité.



Exigences :

• BAC + 3

•Permis B



