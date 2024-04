La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur de crèche A merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori di ciucciaghja



Catégorie A – Educateur de Jeunes enfants



Date limite de Candidature : 26/05/2024



Description du poste

L’agent a pour mission de diriger l’établissement d’accueil de jeunes enfants d’une capacité d’accueil d’environ 20 enfants.

Aussi le directeur assure les missions d’éducateur de jeunes enfants : concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques, coordonner les projets d’activités qui en découlent, accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant.





Vos activités principales

Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques publiques.

Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles Informer les familles ou substituts parentaux sur les modalités d'accueil des enfants ;

Constituer les dossiers administratifs ;

Organiser l'accueil et l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou d'une maladie chronique.

Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant ;

Dépister les signes d'appel de mal-être physique ou psychique de l'enfant et alerter les services compétents ;

Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants, contrôler les ordonnances.

Animation de groupes de réflexion Identifier et rechercher des informations ciblées sur l'éducation de jeunes enfants ;

Animer des groupes de réflexion et de production sur les projets pédagogiques pour les familles.

Coordination du projet d'établissement Définir un projet de service : organisation, missions, ressources ;

Développer et piloter le projet éducatif de la structure en cohérence avec les projets des autres structures ;

Communiquer sur les finalités et les enjeux du projet ;

Analyser les effets et impacts des projets d'activités socio-éducatives au regard des objectifs définis ;

Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs.

Animation et pilotage des équipes Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service ;

Piloter, suivre et contrôler les activités des agents, repérer et réguler les conflits.

Gestion des ressources humaines Définir les besoins de la structure et les compétences associées ;

Elaborer des fiches de poste ;

Organiser l'intégration et la formation des agents ;

Evaluer les agents ;

Accueillir et organiser la formation et valider l'évaluation des stagiaires.

Gestion administrative et budgétaire de l'établissement Renseigner les états de bilans et produire des statistiques ;

Elaborer le budget prévisionnel et suivre l'exécution budgétaire ;

Constituer les éléments du cahier des charges dans le cadre des marchés publics.

Gestion de l'équipement Définir les besoins en matériels et en équipements ;

Elaborer un programme d'aménagement de l'espace d'accueil ;

Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité .

Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Temps complet

Conditions particulières : Assure la direction de l’établissement à 50% temps et les missions d’EJE à 50%

Congés annuels obligatoire

RTT : 20 jours (dont 5 jours modulables dans l’année)

Vos compétences

Savoirs : Notions de psychologie individuelle et collective

Principes et règles éducatives

Principes et modes d'animation du management opérationnel

Règles et consignes de sécurité

Savoir faire : Assurer le développement psycho-moteur de l'enfant

Effectuer un projet d'établissement et règlement intérieur

Savoir être : Sens des responsabilités

Esprit d'équipe

Disponibilité

Discrétion, respect du secret professionnel

Capacités à gérer les situations d'urgence

Esprit d'initiative

Exigences : Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)

Maîtrise de la langue corse souhaitable Directeur de crèche (359.11 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer