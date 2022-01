Un problème dans votre logement ? Signalez-le ! S'è v'aveti un prublema in casa vostra, feticila sapè annant'à Signalicasa !

La Ville d’Ajaccio a officiellement lancé un nouveau service public gratuit destiné à la lutte contre l’habitat indigne. Signalicasa permet de signaler en ligne un problème dans son logement pour accélérer sa prise en charge







DYNAMIQUE

Déclinaison locale de la plateforme numérique Histologe, Avec Signalicasa , la Ville d’Ajaccio lance un nouveau service public gratuit de lutte contre l’habitat indigne. Un service dont la vocation est de se développer ensuite sur l'ensemble du territoire régional. Locataires ou propriétaires ont désormais la possibilité de signaler en ligne un problème dans leur habitation sans devoir passer par plusieurs interlocuteurs. En effet, Signalicasa permet de déclarer et décrire une situation et même de pouvoir ajouter des photos. La déclaration sera ensuite traitée par le ou les partenaires en capacité d'intervenir.Déclinaison locale de la plateforme numérique Histologe, Signalicasa fait d’Ajaccio un territoire expérimental de cet outil de stratégie nationale de lutte contre l’habitat indigne. Dans le cadre de sa politique de lutte contre le mal logement et dans la dynamique engagée au sein du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), la Ville d’Ajaccio a en effet été choisie pour participer au déploiement et au développement de la plateforme publique de signalement de mal logement Histologe*.

action rapide



AU PLUS PRES DES HABITANTS

"Cela fait des années que l’Adil est présente pour accompagner efficacement les politiques publiques au plus près des habitants", a rappelé la directrice de l’agence départementale d’information sur le logement de Corse, Lucienne Geronimi. Merci à la Ville d’Ajaccio d’avoir accepté le rôle de l’expérimentation et aux membres du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne.



REPERAGE ET DIAGNOSTIC

"Avec Signalicasa la Ville d’Ajaccio complète les autres canaux qui lui permettent de prendre connaissance des situations des occupants faisant face à des désordres mineurs ou plus importants dans leur logement, voire à de l’insalubrité ou du saturnisme", a pour sa part ajouté Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire délégué à l’hygiène et la santé. Outil de terrain construit avec les usagers en association avec les acteurs compétents, l’outil se positionne comme un intermédiaire simple et efficace, capable de mesurer l’importance d’un signalement et de lancer des alertes vers les partenaires en capacité d’intervenir.



Le terrain, les services de l’hygiène et santé et celui de l’habitat le connaissent bien. « Ce que nous trouvons derrière les portes est parfois révoltant, a confié la directrice de l’habitat, Marie-Céline Battesti. Signalicasa servira d’outil de repérage, de diagnostic, car il y a encore trop de situations sociales difficiles et des personnes invisibles qui passent à travers les radars. »



* Plateforme propulsée par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et la direction interministérielle du numérique.





"Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui Signalicasa, un outil efficient et efficace au service d’une action rapide autant pour les usagers que pour les services", a souligné Nicole Ottavy, adjointe déléguée à l’urbanisme, au logement et à l’aménagement urbain lors d’une démonstration en direct ce vendredi matin en salle du conseil municipal de l’utilisation de la plateforme publique par son cofondateur national. « Ajaccio est la première Ville qui a formalisé un intérêt pour le déploiement de l'outil, avant même qu'Histologe soit intégré dans la Stratégie Nationale de Lutte contre l'Habitat Indigne », a souligné Chouaïb Nounes venu à cette occasion."Cela fait des années que l’Adil est présente pour accompagner efficacement les politiques publiques au plus près des habitants", a rappelé la directrice de l’agence départementale d’information sur le logement de Corse, Lucienne Geronimi. Merci à la Ville d’Ajaccio d’avoir accepté le rôle de l’expérimentation et aux membres du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne."Avec Signalicasa la Ville d’Ajaccio complète les autres canaux qui lui permettent de prendre connaissance des situations des occupants faisant face à des désordres mineurs ou plus importants dans leur logement, voire à de l’insalubrité ou du saturnisme", a pour sa part ajouté Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire délégué à l’hygiène et la santé. Outil de terrain construit avec les usagers en association avec les acteurs compétents, l’outil se positionne comme un intermédiaire simple et efficace, capable de mesurer l’importance d’un signalement et de lancer des alertes vers les partenaires en capacité d’intervenir.Le terrain, les services de l’hygiène et santé et celui de l’habitat le connaissent bien. « Ce que nous trouvons derrière les portes est parfois révoltant, a confié la directrice de l’habitat, Marie-Céline Battesti. Signalicasa servira d’outil de repérage, de diagnostic, car il y a encore trop de situations sociales difficiles et des personnes invisibles qui passent à travers les radars. »

ALLER + LOIN : Loi Elan portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Accueil Envoyer à un ami Imprimer