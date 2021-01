Projet ADAPT : Un plan d’adaptation au changement climatique validé a l’unanimité ! U prughjettu ADAPT hè statu validatu da tutti in cunsigliu municipali di u 17 di dicembri

Lors du dernier conseil municipal du 17 décembre 2020, le plan d’adaptation au changement climatique défini dans le projet ADAPT a été validé a l’unanimité.



Le 17 décembre 2020, Caroline Corticchiato (photo ci-dessus), Adjointe au Maire en charge de l’excellence environnementale a présenté au conseil municipal le plan d’adaptation au changement climatique de la Ville d’Ajaccio pour validation et mise en œuvre.



Ce plan est un document stratégique de premier plan, construit dans le cadre du projet européen ADAPT*, qui définit l’ensemble des actions permettant d’adapter la Ville d’Ajaccio aux effets inévitables du changement climatique. Il vise à atteindre les objectifs suivant à l’horizon 2030 :



1) Une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40%

2) L’atteinte d’une part d’au moins 27% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique ;

3) Une réduction d’au moins 27% des consommations énergétiques.



Par l’action de 3 leviers :

1) Accélérer la décarbonation du territoire ;

2) Renforcer leur capacité à s’adapter aux effets inévitables du changement climatique ;

3) Permettre aux citoyens d’accéder à une énergie sûre, durable et abordable.





Ces objectifs sont ceux déclinés dans la convention des maires pour le climat et l’Energie signée par Laurent Marcangeli dès novembre 2017.



Ce document a été élaboré avec l’appui du cabinet de consultant Ecoact, à travers une démarche participative intégrant l’ensemble des acteurs institutionnels compétents, ce qui lui confère son importance et sa légitimité. Il regroupe 37 actions (exp : confort thermique des bâtiments, infrastructures pour lutter contre les inondations …) qui ont été définies afin de préparer Ajaccio et ainsi, anticiper les événements climatiques extrêmes qui sont susceptibles d’impacter la zone urbaine (canicules, pluies intenses, incendies ...).



La qualité du travail accompli a été saluée et le plan d’adaptation a été validé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.



L’exécution de ce plan par les services communaux est donc actée. Elle fera l’objet d’une évaluation régulière afin notamment que les actions soient actualisées au regard des évolutions du territoire communal.



Enfin ce plan servira de base à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Il permettra également d’alimenter le Plan de déplacement Urbain (PDU) relatif aux mobilités et au déploiement de modes doux et le Plan Local d’Urbanisme d’Ajaccio qui entre dans une phase de modification.

* pour plus d'informations sur le projet ADAPT, cliquez pour plus d'informations sur le projet ADAPT, cliquez ICI

