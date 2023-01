Ateliers du territoire - entrée de ville d’Ajaccio

L’État, la ville d’Ajaccio et la CAPA ont décidé d’engager de concert un Atelier des Territoires : une initiative partagée où un groupement d’experts (piloté par l’agence d’urbanisme Alphaville), mandaté et financé par l’État, est chargé de co-produire une vision commune avec la communauté d’intérêt de l’avenue Franchini et de l’Entrée de ville d’Ajaccio. Cette vision partagée inspirera un programme d’actions pour les prochaines années, sous forme de plan guide.



Renouveler la ville est un processus sur le long terme. C’est pour cette raison que la recherche des solutions techniques - face aux enjeux mêlés de l’habitat dense, des risques croissants et de la circulation intense - est toute aussi importante que le travail de concertation et de mobilisation des forces vives afin qu’elles s’emparent des problématiques et portent cette transition dans le temps.



Une première session d’ateliers a eu lieu du 11 au 13 octobre 2022. Les acteurs décisionnaires tout comme les services de la Ville, de la CAPA et de la DDT, ainsi que les habitants ont été particulièrement nombreux à s’impliquer dans la démarche, témoignant d’un vif intérêt à penser le devenir du territoire.

Un séminaire de lancement avec l’ensemble des élus du grand territoire et de la ville d’Ajaccio a été suivi d’une concertation avec les services et directions techniques des institutions publiques, sur le terrain et en bus, afin de prendre l’ampleur des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et d’aménagement sur l’ensemble du territoire. Cette séquence d’échanges a été complétée par une concertation « en marchant » sur l’avenue Noël Franchini, le lendemain, ainsi que par un atelier en salle qui s’est clôturé par une plénière publique avec les habitants le soir.