Obligation de déposer les Autorisations de Travaux (AT) lorsqu’ils concernent un établissement recevant du public. (ERP)



Si vous souhaitez ouvrir un établissement recevant du public (ERP) ou faire des travaux dans un établissement existant (aménagement, réaménagement, extension, construction etc.), vous êtes soumis à certaines obligations.



En effet, toute ouverture d’un établissement recevant du public (boulangerie, cabinet médical, magasin commercial, hôtel, restaurant etc.) doit, obligatoirement, faire l’objet d’un dépôt de demande d’Autorisation de Travaux ainsi qu’une Déclaration Préalable de travaux dans le cas où l’extérieur du bâtiment serait impacté par des modifications.



Le dossier doit être déposé en trois exemplaires, composés de la notice d’accessibilité et d’une demande dérogation si besoin, de la notice de sécurité incendie, du formulaire CERFA et des plans des travaux souhaitant être effectués par le demandeur.

Cas particulier



- Compléter l'imprimé CERFA 13404*06

- Le déposer contre récépissé au Service Accessibilité

6, boulevard Lantivy

20304 Ajaccio Cedex



ou l'envoyer par pli recommandé avec accusé de réception à :

Monsieur le Maire d’Ajaccio

Hôtel de Ville Service Accessibilité

6, boulevard Lantivy BP 412

20304 Ajaccio Cedex Si l'aménagement intérieur est accompagné d'une modification de l'aspect extérieur du local, il convient de déposer également une déclaration préalable de travaux :- Le déposer contre récépissé au Service Accessibilité6, boulevard Lantivy20304 Ajaccio Cedexou l'envoyer par pli recommandé avec accusé de réception à :Monsieur le Maire d’AjaccioHôtel de Ville Service Accessibilité6, boulevard Lantivy BP 41220304 Ajaccio Cedex CERFA cas particulier.pdf (683.91 Ko)



Contact



Direction Générale des Services Techniques

Direction Accessibilité urbanisme et Gestion des Risques/Pôle Accessibilité et Sécurité

6 Bd Lantivy

Tel: 04.95.22.96.13

Mail :

c.dedienne@ville-ajaccio.fr

Pour toutes informations ou autres renseignements, n'hésitez pas à contacter la Mairie d'Ajaccio :

Documents réglementaires



https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893131



Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement:



Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à la mise en accessibilité pour des personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public:

