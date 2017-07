Annuaires des Services et Associations Annuariu di i Sirvizii è di l'Associ



Services Publics et Administrations MDPH -Avenue Mont Thobor quartier Saint Joseph Imm Castelani BP 80962 20700 Ajaccio

Tel: 04.95.10.40.90



Sous Commission Départementale d'Accessibilité - DDTM - Terre-Plein de la Gare 20302 AJACCIO Cedex

Tel: 04.95.29.04.95

Associations Association Ajaccienne d'Aide aux Handicapés (AAAH) - 8 avenue Antoine Serafini - 20000 AJACCIO

Tel: 04.95.23.63.32



Association Corse des Déficients Visuels - tel: 04.95.20.16.76



Association des Paralysés de France (APF) - 40, Avenue Noël Franchini - 20090 AJACCIO

tel: 04.95.20.75.33 - http://www.facebook.com/pages/APF-Corse-du-Sud/443522295696881



Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) Résidence Vazzio, 20090 Ajaccio tel: 04 95 23 15 25



Association Handicap Dépendance (HD 2A) - Foyer A Funtanella - Route d'Alata - Fontaine des Prêtres - 20090 AJACCIO

Gestion d'établissements et de services sociaux et medico-sociaux intervenant dans le champs du handicap chez l'adulte et la prise en charge de la dépendance et des pathologies liées au grand âge.



Association A'Stella/ARSEA -4 Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO Tel: 04.95.23.77.26



Envol 12 Parc Cuneo d'Ornano - 20000 AJACCIO

Sensibiliser les jeunes et le grand public aux problèmes rencontrés par les personnes handicapées, partages d'expérience autour du handicap par le biais de rencontres.



Fais moi un signe - Chemin des Vignes - 20167 AFA

Promouvoir et développer la Langue des Signes Française



Association Régionale pour l'Intégration des Sourds (ARIS) - Maison des association A Surghjente rue San Lazaro - 20000 AJACCIO Tel 06.72.91.19.73 aris.corse@gmail.com



Association Visuel LSF - 89 Cours Napoléon impasse Alban - 20090 AJACCIO- Tel 04.95.21.12.01 ou 06.33.47.95.24 mail: contact.corse@visuel-lsf.org site internet http://www.visuel-lsf.org/

Association dédiée à la protection et à la promotion de la langue des signes française en mettant en place des formations de qualité à destination du public sourd et entendant.





Groupe d'entraide mutuelle pour personnes victimes d'un traumatisme crânien Corsica - résidence Lyautey Avenue maréchal Lyautey - 20090 AJACCIO Tel 04.95.10.64.04 gemcorsica@gmail.com





ISATIS Montée Saint Jean - 2 rue des Pommiers - 20090 AJACCIO - Tel: 04.95.22.99.00 -

Prise en charge et actions en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques.



TED et les autres - Chemin des Vignes - Ghjunchiccia - 20167 AFA - Tel: 04.95.21.70.03 -

Aide aux enfants et personnes atteints d'autisme ou de troubles apparentés ou de troubles envahissants du développement ou troubles de défcit de l'attention.



Bulle d'Espoir - la Crucciata - 20166 PIETROSELLA - associationbulledespoir@gmail.com

Financer, promouvoir et développer le traitement A.B.A ou Analyse Appliquée du Comportement pour les enfants atteints d’autisme et de troubles du développement



Union Nationale de Familles et Amis de Personnes malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM) - Maison des Associations "A Surghjente" Rue san lazaro - 20000 AJACCIO Tel: 06.79.30.26.59 -

Accueil, soutien et information des familles confrontées aux troubles psychiques.



Téléthon Coordination Corse du Sud - Maison des Associations "A Surghjente" Rue San Lazaro - 20000 AJACCIO

Tel: 09 62 12 51 11 telethon20a@afm-telethon.fr



Association les Diabétiques de Corse - Maison des Associations "A Surghjente" Rue San Lazaro - 20000 AJACCIO

Tel: 06 11 04 35 03 adc2a2b@gmail.com www.lesdiabetiquesdecorse.com

Accueil, soutien et information des familles et des personnes diabétiques.

Sports et Culture : Association Culturelle et Sportive des Sourds d'Ajaccio - Immeuble Europa Bat. B - Avenue Noël Franchini - 20090 AJACCIO



Association Sport Adapté Club Corse - 27 rue des Joncs - 20090 AJACCIO



Le Dauphin Corse - Effrico, 11 rue Alta Strada - 20167 SARROLA CARCOPINO

06.64.45.42.55 -

Solidarité et Maladies rares : Amicizia per Marius - Les Collines de Pietralba Bât. F2 - Avenue du Mont Thabor - 20090 AJACCIO



Corse enfants maladies rares - Bât I - Résidence Saint Paul - Rue Achille Peretti - 20090 AJACCIO

tel 04.95.74.27.09 / 06.68.16.05.01 - http://corseenfants-maladiesrares.com



Soins à domicile Service de soins infirmiers à domicile personnes handicapées (SSIAD PH)

Soins d'hygiène et accompagnement thérapeutique sur simple prescription médicale pour les personnes âgées de 18 à 60 ans souffrant d'un handicap temporaire ou durable.

Centres Spécialisés Centre Ressources Autisme et Troubles Envahissants du Développement (CRA)

Pôle Ajaccio - Résidence Parc Azur Bât. C - 20090 AJACCIO

04.95.56.58.50 crascorsica2a@gmail.com plaquette CRA 014.pdf (428.18 Ko)



