Muvitarra, le nouveau nom de la mobilité en Pays Ajaccien Muvitarra hè u nomu di i trasporti in cumunu di u paesi aiaccinu

La CAPA est résolument centrée sur les usagers du service public des transports et de la mobilité. Elle a, à ce titre, pour ambition d’améliorer en continu la qualité de l’offre de service offerte à la population du Pays Ajaccien.



Muvitarra est une Société Publique Locale (SPL) constituée de deux actionnaires publiques: la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et la Ville d’Ajaccio. C’est un outil qui permettra de mettre en place des modes de déplacement performants, innovants et écologiques.



Muvitarra c’est déjà Muvistrada (les transports en commun du Pays Ajaccien), Muvimare (la navette maritime), Muviscola (transports scolaires) et les Aiaccina.







Transports en commun, Navette maritime et transports scloraires. Vous désirez utiliser les transports en communs du Pays Ajaccien ? Accédez aux horaires, aux plans et aux titres de transports en cliquant sur ce lien

Aiaccina, service de mobilité électrique en centre-ville d’Ajaccio En centre-ville pensez aux navettes électriques ! Pour plus d'infos cliquez ici

Accueil Envoyer à un ami Imprimer