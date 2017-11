Le Centre Social des Salines U centru suciali di i Salini



Un centre social ouvert à tous Coordonnées :

Résidence Petra di Mare - BT G - Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO

Téléphone : 04 .95. 20. 30. 59 /



Jours et heures d’ouverture :

tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 19h (Cf. planning en téléchargement)

Certaines activités peuvent se dérouler au delà de 19h et exceptionnellement le samedi et le dimanche.



Une équipe à votre service :



Sous la Direction de Marie-Jeanne MINICONI et Franck DUBERNET, une équipe de quatre agents d’accueil et de cinq animateurs organisent et proposent tout au long de l'année un panel de services et d’activités aux habitants du quartier et aux adhérents de tout âge (ALSH agréé par Jeunesse & Sports à partir de 6 ans ) et tout horizon, qu'ils soient des Salines ou d'ailleurs.



Pour mener à bien ses missions, l’équipe s’appuie également sur un réseau interne et partenarial : interne à la Ville d’Ajaccio : Maisons de Quartier des Cannes, Centre Social Saint Jean, Espace Municipal des Jardins de l'Empereur, CCAS, Maison des Aînés, Direction de la Culture, Direction des Sports, Service Langue et Culture Corse, Relais des Associations, Direction de l’Education et Vie Scolaire, Direction Générale des Services Techniques ( PRU Programme de Renouvellement Urbain), Contrat de Ville, Conseil Municipal de Jeunes…

Maisons de Quartier des Cannes, Centre Social Saint Jean, Espace Municipal des Jardins de l'Empereur, CCAS, Maison des Aînés, Direction de la Culture, Direction des Sports, Service Langue et Culture Corse, Relais des Associations, Direction de l’Education et Vie Scolaire, Direction Générale des Services Techniques ( PRU Programme de Renouvellement Urbain), Contrat de Ville, Conseil Municipal de Jeunes… externe : CAF, Secours Populaire Français, Mission Locale, FALEP, Conseil Départemental de la Corse du Sud, ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement), CAPA, clubs sportifs, centre U Borgu, associations de quartier, culturelles et sportives, Conseil Citoyen des Salines …

Les services : Permanence assistante sociale Ville d’Ajaccio , tous les mardis de 9h à 12h (pré accueil à partir de 8h30) ou sur RDV

, tous les mardis de 9h à 12h (pré accueil à partir de 8h30) ou sur RDV Pré accueil social, tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30

tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30 Accueil accès aux droits , tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30 : information, délivrance et/ou aide à la constitution de dossiers administratifs (CMU, APA, demande de logement…..)

, tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30 : information, délivrance et/ou aide à la constitution de dossiers administratifs (CMU, APA, demande de logement…..) Etat civil, tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30 : délivrance de dossiers CNI et passeport / par délégation de signature du Maire : certificat de vie, authentification de signature, certification conforme

tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h30 : délivrance de dossiers CNI et passeport / par délégation de signature du Maire : certificat de vie, authentification de signature, certification conforme Permanence médiateur social FALEP, tous les mardis de 9h à 12h

tous les mardis de 9h à 12h Permanence Mission Locale, les deuxièmes mercredis du mois de 13h30 à 16h30

les deuxièmes mercredis du mois de 13h30 à 16h30 Permanence de l’ADIL , les troisièmes jeudis du mois de 9h30 à 11h30

, les troisièmes jeudis du mois de 9h30 à 11h30 Consultation de nourrissons, le mardi de 8h30 à 12h (PMI CD2A)

le mardi de 8h30 à 12h Ateliers de Savoirs Socio Linguistiques , deux demies journées par semaine (GRETA de la Corse du Sud)

Les activités : Activités jeunes à partir de 6 ans : ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), aide aux devoirs classes élémentaires, aide aux devoirs et accompagnement scolaire collégiens tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires ; activités manuelles, informatiques, culturelles et sportives les mercredis et pendant les vacances scolaires…

: ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), aide aux devoirs classes élémentaires, aide aux devoirs et accompagnement scolaire collégiens tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires ; activités manuelles, informatiques, culturelles et sportives les mercredis et pendant les vacances scolaires… Activités en famille : sorties de loisirs et culturelles, ludothèque, théâtre, activités sportives, ludiques et culturelles…

: sorties de loisirs et culturelles, ludothèque, théâtre, activités sportives, ludiques et culturelles… Activités adultes et seniors : atelier initiation informatique, marches "bien être", aqua gym, gym équilibre, gym douce, gym tonique, Tai Chi, atelier couture, espace jeux de société et jeux de cartes, sorties à thème, ateliers culture et langue corse…

: atelier initiation informatique, marches "bien être", aqua gym, gym équilibre, gym douce, gym tonique, Tai Chi, atelier couture, espace jeux de société et jeux de cartes, sorties à thème, ateliers culture et langue corse… Activités intergénérationnelles : sorties de loisirs et culturelles, théâtre, jeux, fêtes de quartier, fêtes de saisons, repas, cinéma, projets thématiques, participation à divers festivals et manifestations

N.B : Les horaires et les jours d’accueil (services et activités) sont susceptibles de changement, de nouvelles activités et services peuvent également se mettre en place tout au long de l’année. Pour plus d’informations nous vous invitons à venir nous rencontrer ou à nous contacter au 04.95.20. 30. 59 (accueil physique et téléphonique tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h45 à 19h) ou par mail à trimestriel des activités, des permanences, des mercredis , les programmes des vacances, le règlement intérieur et le rapport annuel d'activité sont à votre disposition et téléchargeables sur cette page Les horaires et les jours d’accueil (services et activités) sont susceptibles de changement, de nouvelles activités et services peuvent également se mettre en place tout au long de l’année. Pour plus d’informations nous vous invitons à venir nous rencontrer ou à nous contacter au 04.95.20. 30. 59 (accueil physique et téléphonique tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h45 à 19h) ou par mail à cs.salines@ville-ajaccio.fr



Les planning

Résidence Petra di Mare - BT G - Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIOTéléphone : 04 .95. 20. 30. 59 / cs.salines@ville-ajaccio.fr tous les jours de 8h30 à 12h et de 12h45 à 19h (Cf. planning en téléchargement)Certaines activités peuvent se dérouler au delà de 19h et exceptionnellement le samedi et le dimanche.Sous la Direction de Marie-Jeanne MINICONI et Franck DUBERNET, une équipe de quatre agents d’accueil et de cinq animateurs organisent et proposent tout au long de l'année un panel de services et d’activités aux habitants du quartier et aux adhérents de tout âge (ALSH agréé par Jeunesse & Sports à partir de 6 ans ) et tout horizon, qu'ils soient des Salines ou d'ailleurs.Pour mener à bien ses missions, l’équipe s’appuie également sur un réseau interne et partenarial :











Accueil Envoyer à un ami Imprimer