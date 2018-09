Le Centre Social de Saint Jean



Présentation Coordonnées : 6 rue Laurent Cardinali - Avenue Moncey - 20090 Ajaccio



Jours et horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h (associations multi-activités sur centre de 10h à 18h, un samedi par mois



Equipe :

4 agents chargés de l’accueil

1 secrétaire polyvalente

4 animateurs

1 référent famille





N.B : Les horaires et les jours d’accueil (services et activités) sont susceptibles de changement, de nouvelles activités et services peuvent également se mettre en place tout au long de l’année. Pour plus d’informations nous vous invitons à venir nous rencontrer ou à nous contacter au 04.95.10.91.80 (accueil physique et téléphonique tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)



LE CENTRE SOCIAL



C’est un lieu où s’effectue en priorité un travail social familial, où se coordonnent des activités socio-éducatives en vue de mettre à la disposition des familles les moyens de remplir leur rôle.



Par sa vocation sociale globale, le Centre Social est un lieu ressource pour aider la population d’un quartier à s’insérer dans son environnement.



Il s’agit toujours de prendre en compte les difficultés économiques des familles et des jeunes et de répondre en priorité aux problèmes sociaux des populations les moins favorisées.



Il s’agit, également, de travailler avec toutes les générations (des jeunes aux retraités) et avec des familles pour les aider dans leurs rôles parentaux, leur vie économique et sociale.



Le Centre Social favorise et suscite la participation des usagers et des habitants à la définition des besoins, à la prise de décisions. Il promeut la vie associative.



Le Centre Social associe les collectivités locales, les associations, les institutions, les travailleurs sociaux à des actions concertées. Il soutient les interventions ponctuelles (insertion, femmes, jeunes etc.…) et évite ainsi l’isolement ou la ségrégation.



Services aux habitants



L’espace Services Publics vous propose :

- Une information et une orientation pour l’accès aux droits sociaux,

- une aide à la constitution de vos dossiers administratifs,

- des conseils pour la rédaction de votre CV,

- une aide à la recherche d’emploi sur Internet.



Des permanences :



Actions de soutien ou d’accompagnement :

Mission Locale

Assurer des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociales et professionnelle.

Le premier mercredi du mois de 14h à 17h

A Prova

Coopérative d’activités et d’emploi

Le premier mercredi du mois de 9h à 12h



Information — Conseil :

Journées d’information du Service Communal d’Hygiène et de Santé pour la sensibilisation à l’hygiène de vie, à la nutrition, à la santé, aux dangers du tabac, de la drogue et de l’alcool : une fois par mois.



Eco-Conso :

Sensibilisation aux modes de consommation, aux moyens de réduire les déchets et la pollution de l’air intérieur…



Les planning des activités, des permanences, des mercredis , les programmes des vacances, le règlement intérieur et le rapport annuel d'activité sont à votre disposition et téléchargeables sur cette page

