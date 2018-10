La Maison de Quartier des Cannes Inaugurée le 16 juin 2016 la Maison de Quartier sera un lieu familier pour les plus jeunes usagers qui la considèrent déjà comme leur « 2ème maison ». Le rayonnement de la Maison de Quartier ne se limitera pas seulement au territoire des Cannes mais aussi à tous les quartiers qui sont à sa périphérie notamment Alzo di Leva.

La MQC développera des activités pour les adhérents,mais aussi pour un public plus vaste , des stratégies d'attrait et d’accessibilité seront mis en place afin de voir naître de nouveaux projets .

La MQC se veut porteur de valeurs tels que : la citoyenneté, l’éducation populaire ainsi que l’engagement bénévole. C’est donc bien dans sa fonction de « laboratoire citoyen », dans le sens qu’elle est un lieu d’expérimentation, que la MQC doit permettre la redécouverte de ses valeurs fondatrices en les actualisant et en les réaffirmant.







UN PROJET DE VIE AU COEUR DU QUARTIER DES CANNES Conçu dans le cadre de la requalification générale des quartiers Cannes et Salines, le projet de maison de quartier aux Cannes se fixait trois objectifs.

Tout d’abord ce bâtiment devait devenir le support du développement social dans le quartier. C’est ainsi qu’il prévoit, sur plus de 1000 m², une large salle modulable pour les représentations publiques, une cuisine pédagogique, un espace musique insonorisé, des espaces d’accueil pour les associations ou encore un atelier arts plastiques.

Ensuite, l’architecture du bâtiment apparaît comme représentative de la nouvelle image de marque du quartier, au service d’une attractivité retrouvée.

En phase étude, dans le cadre d’un marché de définition, trois équipes d’architectes se sont réunies pour définir la signature architecturale de l’ouvrage.

Résultat : un bâtiment passerelle entre la rue Paul Colonna d’Istria et les Cannes, aux dimensions compactes, et cassant les lignes urbaines « chemin de grue » des bâtiments avoisinants.

Enfin, cette construction se veut exemplaire en termes de performance énergétique puisque constitue localement un des tous premiers bâtiments à énergie positive. Il produira en effet plus d’énergie qu’il n’en consommera grâce à la mise en oeuvre conjuguée d’une isolation renforcée, d’un système géothermique et de panneaux photovoltaïques. Deux afficheurs permettront au public de prendre connaissance en temps réel de cette production énergétique "verte".





4 missions caractéristiques C’est un équipement de quartier à vocation sociale globale intégré à un territoire dans lequel un nombre important de familles et personnes sont confrontées à des difficultés sociales, économiques et culturelles. La finalité doit se traduire par une qualité d’accueil et des actions et services s’adressant d’abord mais sans exclusivité à ce public.



C’est une structure qui favorise le lien social entre les habitants d’un quartier. Sa vocation familiale et pluri générationnelle se traduit par une offre destinée à faciliter la vie quotidienne de chacun, soutenir les relations, accompagner la vie familiale et parentale, favoriser les rencontres, les échanges, les actions de solidarité, renforcer les liens entre les générations.



C’est un lieu d’animation et de construction de la vie sociale qui favorise la participation et l’initiative des habitants et des usagers, soutient des actions collectives et développe la citoyenneté. Il peut être un intermédiaire pour la connaissance et l’intégration des usagers dans leur quartier en particulier en facilitant la fréquentation des autres équipements et services du quartier et en développant la solidarité.



Enfin, c’est un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices qui s’attache à associer les habitants et les acteurs du quartier dans sa démarche globale. Il prend part avec ses spécificités au développement du partenariat local. Il adapte ses formes d’interventions de manière permanente et expérimente des actions dont les usagers sont les principaux acteurs.



Une équipe de professionnels est présente tous les jours de 8h30 à 18h30 afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de la population.

Coordonnées

Téléphone : 04 95 76 86 03



Les planning des activités, des permanences, des mercredis , les programmes des vacances, le règlement intérieur et le rapport annuel d'activité sont à votre disposition et téléchargeables sur cette page Rue François Simongiovanni, 20090 AJACCIO04 95 76 86 03

