Inauguration du Relais du Centre Social des Salines La Ville d’Ajaccio a inauguré le samedi 4 mars, à 11 heures, place Jean Casili (Les Salines Tour I), le Relais du Centre Social des Salines.



Installé résidence Petra di Mare, le Centre Social des Salines déploie, depuis de nombreuses années, son action au plus près des besoins des habitants du quartier.



Néanmoins, afin d’accompagner le vœu exprimé par le Conseil Citoyen des Salines, concernant une présence accrue de ce service public sur la partie basse du quartier, autour de la place Jean Casili, la Ville d’Ajaccio a ouvert le Relais du Centre Social des Salines.

Cette demande du Conseil Citoyen est venue corroborer le diagnostic établi dans le cadre de la formation au Développement social local, qui avait mis en relief le souhait des habitants du quartier, notamment du public jeune, de bénéficier d’un service de proximité.



La mise à disposition, depuis 2020, d’un local situé dans la « Tour I » par la société ERILIA, a donc permis de créer le Relais du Centre Social des Salines.



Au sein de ce dernier, une attention particulière est portée à l’accès aux droits (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie…) et à la mise en synergie de ces différents acteurs.



L’équipe a également développé un réseau de partenaires destiné à répondre au mieux aux sollicitations ou aux besoins émergents dans le quartier. Parmi ceux-ci, figurent la médiatrice sociale « d’Ava Basta », le conseiller en insertion de la Mission locale, le service social du Centre intercommunal d’action social (CIAS) et le service prévention de la FALEP. D’autres partenariats sont par ailleurs à l’étude, notamment avec le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) de la Collectivité de Corse, pour organiser des consultations de nourrissons (santé, parentalité et repérage précoce des vulnérabilités).



L’accueil des enfants pour l’accompagnement à la scolarité (financement de vacations dans le cadre du Contrat de Ville et du label Cité éducative obtenu en 2001) a aussi été développé à travers la mise en place de deux collectifs d’écoles primaires, un collectif lycéen, ainsi que des cours collectifs en français et en langues étrangères, dispensés par le Greta.



Le Relais du Centre Social des Salines en chiffre Subventions en investissement de la CAF pour l’achat du mobilier : 6401 € en 2020.

Subventions de fonctionnement de la CAF dans le cadre de l’agrément « Centre Social » : - Animation Globale et Coordination : autour de 70 000 € par an.

- Animation Collective Familles : autour de 23 000 € par an.

Subventions de la CAF dans le cadre d’autres dispositifs type CLAS : environ 7000 € par an.

Subventions de l’État dans le cadre du Contrat de Ville : 11 000 €

Organisation du Centre Social des Salines Un bureau dédié au Coordinateur des Politiques Publiques :

M. François Pietri est le relais privilégié entre les habitants et les institutions. Son implantation, au cœur du quartier, lui permet de mener, dans de bonnes conditions, ses principales missions : production d’analyses et de connaissances (veille de proximité), soutien au « repérage » des publics et animation des réseaux d’acteurs (production d’informations et échanges).

Un bureau dédié au Conseil Citoyen des Salines :

Le Conseil Citoyen, qui était logé dans des locaux exigus, a donc pu intégrer cette structure et développer son activité tout en étant accompagné par le Coordinateur des Politiques Publiques.



Au-delà d’une réponse à des problèmes matériels, le travail étroit entre le Conseil Citoyen, le Coordinateur des Politiques Publiques et le Centre Social s’inscrit pleinement dans la stratégie municipale de coordination des acteurs de proximité au service des habitants.



Enfin, la proximité avec la place Jean Casili constitue en une plus-value en termes logistiques qui facilite l’animation de cet espace à travers des activités telles que : Des cours de boxe sur la place Jean Casili, en accès libre pour les enfants et jeunes du quartier.

Un espace pour l’organisation de fêtes de quartiers (fête de la Saint Jean, jeudis de juillet, fête de Noël, goûter de la Sant’Andria avec les écoles du quartier, vide-greniers…).

Des manifestations culturelles (projection du film, festival musique du monde …).

Autant d’occasion pour les habitants du quartier de partager et d’échanger autour de moments conviviaux. En 2022, plus de 500 foyers ont ainsi été accueillis et accompagnés au Relais du Centre Social des Salines par les agents de la Ville, signe de l’attrait de cette structure.



Partenaires La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

L’État (dans le cadre du Contrat de Ville)

La société ERILIA (via la mise à disposition des locaux de la « Tour I » et de Petra di Mare)





