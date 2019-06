Handicap, le tourisme pour tous Ce matin à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, Isabelle Feliciaggi (Déléguée à l'accessibilité et handicap) et Nathalie Cau (Directrice de l'Office de Tourisme) accueillaient les partenaires et représentants du Projet Interreg ITACA. Ce projet concret vise à sensibiliser le grand public et permettre une meilleure accessibilité touristique aux personnes souffrant de handicap.



Les régions partenaires de Toscane, Ligurie, Sardaigne et dans le Pays Ajaccien vont initier des itinéraires touristiques de qualité et d'excellence qui se multiplieront au fil du temps. L'Hôtel de Ville, la Place Foch, la Cathédrale et bien d'autres sites de notre territoire sont concernés, ils seront d'ailleurs répertoriés et géolocalisés sur un application dédiée.



+d'infos à venir



