Recherche Maîtres-nageurs sauveteurs A Cità d'Aiacciu ricerca maestri di notu pà a surviglienza di u bagnu in mari, da u 26 di ghjugnu à u 2 di sittembri

La Ville d'Ajaccio recherche des MNS, titulaires du BNSSA, pour assurer la surveillance des baignades d’accès gratuit (plages) du 26 juin au 2 septembre 2024.



Les missions

Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et des conditions météorologiques permettant ou non la baignade.

Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, et en essayant d’anticiper les dérives afin d’intervenir au plus vite.

Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres.

L'affectation se fera sur l’une plage des plages de la Ville : Ricanto, St François, Trottel, Marinella, Terre Sacrée, Sevani (Petit Capo) ou Saint Antoine (Grand Capo).



Les candidatures sont à envoyer à candidatures@ca-ajaccien.fr



