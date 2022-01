Signalicasa, déclarer un problème dans son logement Signalicasa est un nouveau service public gratuit destiné à la lutte contre l’habitat indigne. Un outil précieux qui permet de signaler en ligne un problème dans son logement pour accélérer sa prise en charge



Pour vous y rendre c'est aussi pas ici 👉 Signalicasa



Avec Signalicasa , la Ville d’Ajaccio lance un nouveau service public gratuit de lutte contre l’habitat indigne. Un service dont la vocation est de se développer ensuite sur l'ensemble du territoire régional. Locataires ou propriétaires ont désormais la possibilité de signaler en ligne un problème dans leur habitation sans devoir passer par plusieurs interlocuteurs. En effet, Signalicasa permet de déclarer et décrire une situation et même de pouvoir ajouter des photos. La déclaration sera ensuite traitée par le ou les partenaires en capacité d'intervenir.



DYNAMIQUE

Déclinaison locale de la plateforme numérique Histologe, Signalicasa fait d’Ajaccio un territoire expérimental de cet outil de stratégie nationale de lutte contre l’habitat indigne. Dans le cadre de sa politique de lutte contre le mal logement et dans la dynamique engagée au sein du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), la Ville d’Ajaccio a en effet été choisie pour participer au déploiement et au développement de la plateforme publique de signalement de mal logement Histologe*.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer