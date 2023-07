Dossier : Des plages ajacciennes sécurisées, attractives et durables Alors que l’été s’installe, les Ajacciens et les visiteurs de passage investissent leurs spots favoris. Des plages et des criques présentant des attraits évidents, mais qui sont aussi fragilisées par les activités humaines. Une gestion raisonnée des plages est mise en œuvre par la Ville d’Ajaccio pour protéger ce précieux patrimoine naturel. Explications.







A la Ville d’Ajaccio, c’est toute l’année que l’on entretient les sites de baignade à travers une gestion raisonnée qui implique la mise en place de démarches de développement durable et l’obtention de labels, symboles de qualité environnementale. Bordée par 17 km de littoral, la commune d’Ajaccio compte 22 sites de baignade * gérés par la municipalité à travers sa Direction de l’environnement, du végétal et du littoral.A la Ville d’Ajaccio, c’est toute l’année que l’on entretient les sites de baignade à travers une gestion raisonnée qui implique la mise en place de démarches de développement durable et l’obtention de labels, symboles de qualité environnementale.

Un nettoyage assuré toute l’année Ajaccio est dotée d’un littoral exceptionnel. Son golfe et ses plages nécessitent une attention particulière afin de protéger ce formidable patrimoine naturel. Les plages, interfaces entre mer et terre, sont en effet riches d’un écosystème fourmillant de vie mais qui s’avère exposé à de nombreux risques. Parmi ceux-ci, des incivilités qui se traduisent par une potentielle prolifération des détritus (mégots de cigarettes, restes de pique-nique, déchets plastiques), décuplée en période estivale du fait de la fréquentation touristique. Sans compter la pollution en provenance de la mer.



Dans ce contexte, depuis trois ans, la Ville d’Ajaccio, en cohérence avec sa politique d’excellence environnementale, s’est tournée progressivement vers le nettoyage manuel de ses plages. Il s’effectue tout au long de l’année (une fois par jour en été, deux fois par semaine en période hivernale), limitant ainsi le nettoyage mécanique. Cette gestion raisonnée implique notamment de conserver les posidonies et les « laisses de mer », ces éléments apportés par la mer et essentiel à l’écosystème et à la biodiversité des plages, à l’image des végétaux dunaires et des oiseaux qui nichent au sol.



Aujourd’hui, seules les plages urbaines sont nettoyées mécaniquement : la plage du Trottel, le Ricanto et celle du Lazaret.



Les plages naturelles ou labellisées, comme Capo di Feno, Campo dell’Oro et la Terre Sacrée bénéficient d’un nettoyage manuel assuré en partie par la Falepa, association d’insertion sociale et professionnelle, et les agents du service littoral et des espaces naturels. Ces derniers sont notamment formés par l’association Rivage de France aux enjeux de cette technique et à la reconnaissance des espèces à protéger.



Une approche toujours plus raisonnée « nettoyage raisonné des plages ».



Une approche qui vise à protéger l’environnement en collectant les déchets de manière efficace et durable, qu’il s’agisse de déchets et macro-déchets échoués ou de déchets abandonnés par les usagers. L’ensemble de ces détritus est ensuite dirigé vers un site de tri agréé.



D’une façon générale, cette façon d’opérer implique la mise en œuvre de méthodes respectueuses de l’environnement. Ainsi, lors du nettoyage des plages, on privilégiera des outils comme les sacs et gants biodégradables ou la collaboration avec des associations qui intègrent les animaux retrouvez notre article dédié sur la traction animale.



Parallèlement aux opérations de nettoyage, un suivi régulier de l’état des plages est assuré par la Direction de l’environnement, du végétal et du littoral. Ce qui permet d’analyser les données relatives aux types de déchets collectés, de comprendre les sources potentielles de pollution et d’ajuster les stratégies de nettoyage en conséquence.



Le nettoyage raisonné des plages implique également des actions de sensibilisation du grand public et de prévention, qui passent notamment par des interventions dans le milieu scolaire conduites par des agents communaux ou des associations partenaires ; le développement d’initiatives conjointes et l’organisation de campagnes de nettoyage avec divers acteurs (écoles, associations, etc.) ; ou encore le soutien apporté par la Ville d’Ajaccio à des événements locaux, à l’image du récent Festival de la Méditerranée.



En suivant les principes du nettoyage raisonné, il est possible, ensemble, de contribuer à préserver les écosystèmes côtiers, protéger la faune marine et promouvoir des pratiques durables afin de laisser une nature plus saine aux générations futures.





*Les 22 sites de baignade d’Ajaccio : Campo dell’Oro, Ricanto, Lazaret, Saint-François, Trottel, Chapelle des Grecs, Galets, Crêtes, Barbicaja, Santa Lina, Marinella, Scudo, Cala di Sole, Maxime/fontaine, Stella di Mare, La Crique/ Les Calanques, Terre Sacrée, Dolce Vita, I Fratti/Moorea, La Pérouse, Parata/Frati, Petit Capo/Sevani, Grand Capo.

Aller + loin Dans le cadre de sa politique d’excellence environnementale, la Ville d’Ajaccio apporte un soin particulier à la gestion de ses plages. Caroline Corticchiato, 2e adjointe au maire en charge de cette délégation, précise les enjeux qui se cristallisent autour de la préservation de ce patrimoine naturel.

Retrouvez notre interview de Caroline Corticchiato au sujet de la gestion des plages

Test : une plage sans corbeilles au Ricantu Le site du Ricantu expérimente, pour la deuxième année, la plage sans corbeilles. Ce nouveau mode de gestion écologique a fait ses preuves dans plusieurs régions littorales de l’Hexagone.

« La Ville d’Ajaccio a fait ce choix car nous nous sommes rendu compte que l’absence de corbeilles réduisait de manière notable les déchets retrouvés sur la plage », explique Séverine Goudard, directrice adjointe à la direction de l’environnement et des agents paysagers.



En effet, l’expérience a démontré que plus on installe de poubelles, plus elles débordent ! Et quelle que soit la fréquence des collectes réalisées par les agents municipaux.

Les usagers sont donc invités à acheminer leurs déchets aux points d’apport volontaire installés à proximité du site.

Surveillance et aménagement des plages Les sept plages surveillées de la Ville (Ricanto, Saint-François, Trottel, Marinella, Terre Sacrée, Petit Capo-Sevani, Grand Capo-anse de Minaccia)) sont nettoyées tous les jours du 1er juillet au 31 août.



A partir du mois de juin, la direction des Sports organise la sécurité des usagers des plages en déployant le balisage des eaux de baignade en Zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB) et en Zone interdite aux engins motorisés (ZIEM), conformément à la responsabilité que le maire exerce sur son territoire.



En 2023, le dispositif de surveillance est assuré par 32 nageurs-sauveteurs saisonniers, mobilisés 7 jours sur 7 pour la tranquillité des usagers.



Les sept postes de secours sont ouverts de 11 heures à 18 heures pour les plages du Ricanto, de Saint-François, du Trottel, de Marinella et de Terre Sacrée, et de midi à 19 heures pour les plages du Grand et du Petit Capo.



Le poste de secours du Trottel a bénéficié, en 2021, d’un nouvel habillage en pin laricio, entièrement équipé pour accueillir dans les meilleures conditions les maîtres-nageurs sauveteurs (électricité, sanitaires, auvent de protection) et les usagers (rampe extérieure, toilettes fixes).



Pour la sécurité de tous

Cette année, les principaux investissements en lien avec l’aménagement des plages ont été réalisés au niveau du chemin d’accès des criques de la Résidence des Îles, avec la création d’un escalier, et la mise en sécurité de l’accès à la crique de Pasci Pecura (rond-point du cimetière marin).

Par ailleurs, la plage du Ricanto, qui accueille diverses activités nautiques, bénéficie d’un nouvel équipement destiné à améliorer la sécurité des usagers. Il s’agit d’une vigie, implantée au niveau du poste de secours, qui permet aux maîtres-nageurs sauveteurs d’avoir une vision à 360° du site.

On notera également que le service du pôle travaux et maintenance de la Ville a procédé au remplacement de la signalétique du poste de secours de la Terre Sacrée pour améliorer son identification auprès du public qui fréquente les plages attenantes.



Enfin, ce vendredi, le garde-corps des escaliers qui mène à la plage Saint-François va être remplacé. Réalisé en acier galvanisé à chaud et thermolaqué, il est conçu pour résister à tout type d’intempéries dans un milieu très exposé.

Le saviez-vous ?

Dans un souci de préservation de la ressource en eau, devenue une préoccupation prégnante pour toutes les communes, la Ville d’Ajaccio a pris le parti de ne pas équiper les plages de douches. Des toilettes publiques sont présentes sur les plages du Ricanto, du Trottel et sur celle de la Terre Sacrée : soit deux par plages, dont l’une est équipée d’un accès destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Des labels traduisant un engagement social et environnemental La Ville d’Ajaccio a reçu plusieurs labels, renouvelés depuis plusieurs années, synonymes de son engagement environnemental et inclusif. La plage inclusive avec Handiplage Depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 août, les personnes en situation de handicap peuvent profiter des plaisirs de la baignade sur les sites de Trottel, de Terre Sacrée et du Ricanto, grâce aux équipements mis en place par la municipalité.

Cette année, un message de sensibilisation est inséré sur les tapis PMR pour encourager les usagers à récupérer leurs déchets en quittant les sites.

Retrouvez plus d'informations dans notre article dédié sur la saison handiplage 2023.

Le Pavillon bleu renouvelé au Trottel et à Terre Sacrée Le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Ce label confirme la présence d’équipements sur la plage concernée, garants de sécurité et d’accessibilité pour ses usagers. Il traduit également la bonne qualité des eaux de baignade et indique que le site bénéficie d’actions fortes en faveur de l’environnement. + d’infos : ici

Plage sans tabac à Saint François, au Ricanto et au Trottel



Au Ricanto et au Trottel, un secteur de la plage est défini comme non-fumeur par arrêté du maire.

La plage de Saint-François est entièrement interdite aux fumeurs.



Par ailleurs, la Ville d’Ajaccio a conventionné avec l’éco-organisme ALCOME qui finance à hauteur de 2€/habitant la récupération de mégots dans l’espace public.



Ce dernier fournit des cendriers de plage gratuitement à la Ville pour limiter l’impact de ce fléau. Des actions en lien avec la lutte contre la pollution générée par les mégots de cigarettes vont être programmées par la Ville durant l’été sur les plages ajacciennes.

Capo di Feno et Campo dell’Oro, des sites exceptionnels classés NATURA 2000 Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels destiné à protéger les espèces et habitats remarquables, tout en y maintenant des activités socio-économiques.

En avril 2023, le conseil municipal d’Ajaccio adoptait une charte de bonnes pratiques NATURA 2000 pour le site de Capo di Feno. Il s’agit de la concrétisation des actions engagées pour mieux organiser la gestion de la plage et sa préservation avec tous les acteurs impliqués sur place.

+ d’infos : ici



Ajaccio au cœur du sanctuaire Pelagos



Le sanctuaire Pelagos est un espace maritime de 87 500 km2 créé dans le but de protéger les mammifères marins. Il fait suite à un accord historique signé à Rome entre l’Italie, Monaco et la France le 25 novembre 1999. Il engage les pays signataires à mener des actions concertées et harmonisées pour préserver les mammifères marins des pollutions et de la capture, des nuisances sonores, ainsi que des risques de collisions.



L’objectif pour les administrateurs de cette zone est de réussir à garantir un équilibre entre les activités humaines et la vie de ces mammifères marins.



Le Sanctuaire Pelagos est la première aire marine protégée au monde pour les mammifères marins à impliquer plusieurs pays.



Retrouvez plus d'informations dans notre article dédié "Ajaccio au coeur de Pelagos" La charte Pelagos pour la protection des mammifères marins, signée en 2012 par la Ville d’Ajaccio, a été reconduite le 25 avril 2016, le 25 février 2019 et le 25 octobre 2022.Le sanctuaire Pelagos est un espace maritime de 87 500 kmcréé dans le but de protéger les mammifères marins. Il fait suite à un accord historique signé à Rome entre l’Italie, Monaco et la France le. Il engage les pays signataires à mener des actions concertées et harmoniséesdes pollutions et de la capture, des nuisances sonores, ainsi que des risques de collisions.

