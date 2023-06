Cérémonie de clôture des Clubs Coup de Pouce Cirimonia pà a fini di l'uperazioni pà aiutà i zitelli ind'u so parcorsu sculari

La traditionnelle cérémonie de clôture des Clubs Coup de Pouce s’est déroulée ce mercredi 14 juin au Palais Fesch. Sous l’impulsion de la direction du Dispositif de Réussite Éducative (DRE) de la Ville d’Ajaccio, parents et enfants se sont réunis en présence des partenaires de l’opération pour achever en beauté une année studieuse orientée vers la réussite scolaire.



A cette occasion, près de 120 élèves des groupes scolaires des Salines (Jérôme Santarelli, Salines 6 et Simone Veil), des Jardins de l’Empereur, des écoles primaires de Bodiccione, de Pietralba, des Cannes, de Saint-Jean et du Loretto, se sont vu remettre leur diplôme.

Des diplômes leur offrant symboliquement un passeport vers le dépassement de soi et l’envie d’apprendre à l’école.



Une fierté pour les parents présents et une confiance en soi retrouvée pour ces jeunes élèves fragilisés dans leur apprentissage scolaire.



Cette journée, organisée en deux temps, s’est ponctuée de moments conviviaux, avec notamment une représentation théâtrale du livre « Bijou est ronchon » (ouvrage lauréat du « Prix Premières lectures »), assurée par l’association Thé à trois. Les participants ont aussi pu découvrir l’exposition des travaux réalisés pendant l’année par l’ensemble des clubs.



L’esprit coup de pouce Cette initiative existe depuis plus de 25 ans sur le territoire national et concerne plus de 250 villes. Elle est l’œuvre de l’Association Coup de Pouce, qui travaille en partenariat avec les collectivités et l’Éducation nationale pour permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social et familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire.



Depuis 2007, le programme Coup de Pouce est décliné à Ajaccio par le Dispositif de Réussite Éducative (DRE) de la Ville, dont 1 300 écoliers ajacciens ont bénéficié.

« Si, dans les premières années, seuls les enfants de CP présentant des signes de fragilité en lecture/écriture ont bénéficié de ces clubs chaque soir, à raison de séance d’une durée de 1h30, les réunions de coordination organisées par le DRE ont rapidement mis en évidence la nécessité d’étendre ce programme aux « petits parleurs » de grande section de maternelle, ainsi qu’aux enfants de CE1 ayant encore besoin de soutien en lecture et en écriture et d’une aide en mathématiques », précise Stéphanie Simonet, directrice du DRE.

Redonner du sens aux apprentissages Coup de Pouce à Ajaccio mobilise 23 animateurs et 15 coordonnateurs, tous recrutés par la Ville grâce au soutien financier de la CAF de la Corse-du-Sud, de la Préfecture de Corse-du-Sud, de la Cité éducative et de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA). Ils animent 23 clubs : 9 clubs de lecture et d’écriture (CLE) pour les enfants de CP, 8 clubs de lecture, d’écriture et de mathématiques (CLEM) pour les CE1, ainsi que 6 clubs de langage (CLA) pour les enfants de grande section de maternelle.



Pour l’année scolaire 2022-2023, ces 120 enfants issus des quartiers classés en zone prioritaire (Salines, Jardins de l’Empereur) ou en veille éducative (Saint-Jean, Cannes et Loretto) profitaient d’ateliers éducatifs dans un cadre restreint de 5 enfants par clubs, et d’un soutien spécifique les plaçant en situation de réussite. L’objectif recherché consistait à leur faire développer une meilleure estime d’eux-mêmes afin qu’ils retrouvent un sens aux apprentissages.



La prévention précoce de l’échec scolaire est en effet au cœur des missions du DRE : accompagnement social global des familles, socio-éducatif, soutien à la parentalité et vers le soin, accès à la culture et aux activités sportives….

Dans le domaine périscolaire, l’intervention du DRE se décline notamment grâce au programme Coup de Pouce : « Il s ’ agit de donner à l ’ enfant, au travers d ’ activités liant le travail au jeu, l ’ envie d ’ apprendre à lire, de découvrir l ’ intérêt de la lecture, le goût des livres, celui de l’écriture et de l ’ expression orale, en complémentarité avec les apprentissages de l’école », souligne Stéphanie Simonet.



Au titre du contrat passé avec la Ville, les parents sont aussi partie prenante en s’engageant à aider leurs enfants à la maison, autour de l’apprentissage de la lecture et du travail scolaire. Les enfants ont en effet besoin du soutien, de l’attention et de l’implication de leurs parents, en qualité d’éducateurs principaux.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer