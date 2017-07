Accédez à CAPA MOVE L'appiicazioni CAPA MOVE vi parmetta di cunnoscia a circulazioni inde u paesi aiaccinu

CAPA MOVE l'application qui permet d'améliorer les conditions de déplacements des habitants du pays ajaccien.





Fonctionnement Concrètement, 28 capteurs et une caméra ont été posés sur les gros axes routiers du périmètre. Ces appareils, qui peuvent être démontés et remontés, récupèrent les identifiants bluetooth des voitures et envoient ensuite les informations brutes chez un prestataire, Labocom, qui utilise des traitements statistiques qui éliminent les données incohérentes.

L’utilisateur qui se connecte au site ou télécharge l’appli a la possibilité de vérifier une trentaine de trajets ou de demander le calcul d’un itinéraire choisi. Une carte apparaît ensuite traçant le chemin le plus rapide et lui indiquant le temps estimé pour arriver d’un point A à un point B.

Téléchargez l’appli mobile sur iOS et Android et sur www.capamove.corsica

