5e Comité de Pilotage Qualiporti à Savone Le 16 novembre dernier s'est tenu à Savone (Italie) le 5e Comité de pilotage du projet transfrontalier Qualiporti.





Les partenaires du projet se sont réunis sur le campus universitaire de Savone pour évoquer les points à l'ordre du jour. Dans l'ordre, les composantes Management et Communication dont la Ville d'Ajaccio est en charge : rappel des échéances et avancement temporel du projet, compte-rendu du semestre, monitorage, événement, publications, matériels promotionnels et applications numériques.

La Province de Livourne a présenté le bilan de l'analyse de la situation des ports et a rendu compte de la visite du port de la Rochelle (voir article

Pour conclure la matinée, la Région Autonome de Sardaigne a fait un point sur l'ensemble des actions pilotes à mener au sein du partenariat. Le projet Qualiporti dont la Ville d'Ajaccio est chef de file avance bien !

L'après-midi a quant à elle été consacrée à une visite très instructive du port effectuée par Ennio Rossi, représentant de la commune de Savone ainsi que par le directeur du port.

L'action Pilote déployée par Savone dans le cadre du projet Qualiporti a été présentée à l'ensemble des partenaires présents qui ont donc pu observer la Seabin à l'œuvre (video ci-dessous) : cette "poubelle de mer", en provoquant une dépression lors de son immersion, crée un courant qui attire tous les déchets de surface dans le panier prévu à cet effet et ce, dans un rayon de 15 mètres. En prenant en compte la courantologie du plan d'eau, il est donc possible de distribuer les Seabins à des endroits stratégiques et de nettoyer simplement une très grande partie des déchets flottants d'un port, quel qu'en soit la superficie.



