Projet Qualiporti : Visite du port de la Rochelle

Dans le cadre du projet Qualiporti dont le but est l'identification et le traitement des polluants dans les ports, une visite du port de plaisance de la Rochelle a été organisée le 25 septembre dernier.



Une délégation des partenaires du projet a été reçue le 25 septembre à La Rochelle par Bertrand Moquay, Directeur du Port de plaisance ainsi que par Angélique Fontanaud, responsable environnement et qualité, afin d'observer les bonnes pratiques environnementales mises en place par le Port. Certaines de ces pratiques pourront être transposées dans les ports du partenariat transfrontalier.

Étaient présents les représentants de la Région Sardaigne, les communes de Portoferraio, de Savone et d'Olbia. La Ville d'Ajaccio était quant à elle représentée par la Direction des Affaires Européennes ainsi que par M. Paul Corticchiato, Directeur du Port Charles Ornano. La grande réfection actuellement en cours de ce dernier (voir liens en bas de page) comprend un volet important lié aux préoccupations environnementales.

La Rochelle a présenté différentes actions vertueuses dont l'ensemble des partenaires du projet pourra s'inspirer en fonction des problématiques spécifiquement liées à chacun des ports concernés.

Sur cette thématique de "Port propre", ont été abordées, en vrac, les questions liées à l'amélioration des rejets (boues de dragage, eaux de carénage, eaux pluviales, etc.) au suivi de sédimentation des bassins et à la biodiversité de ces derniers, au traitement des eaux grises et noires et globalement à la gestion des différents types de déchets qui impactent les ports (déchets ménagers, huiles usagées, déchets toxiques, batteries…)





