Un nouveau parking à la Miséricorde et une navette express vers le centre-ville La Ville d’Ajaccio étoffe son offre de stationnement sur le site de la Miséricorde, à compter du 15 juillet, et déploie un système de navette haute fréquence pour rallier le centre-ville toutes les 6 minutes.



L’été est là depuis quelques jours. Le centre ancien expérimente les charmes de la piétonnisation, qui permet aux promeneurs de déambuler et de goûter un peu à la douceur de vivre à l’ajaccienne.



Résidents et visiteurs de passage se mêlent donc pour savourer des instants agréables dans notre cœur de ville.



Et pour qu’ils puissent en profiter pleinement, la Ville d’Ajaccio étoffe son offre de stationnement, à compter du 15 juillet sur le site de la Miséricorde.

Parking gratuit jusqu’au 31 juillet L’occasion de laisser son véhicule pour quelques heures, en toute sécurité, sur le nouveau parking municipal aménagé sur place, ouvert 24/24h. Gratuit jusqu’au 31 juillet inclus, il présentera une tarification attractive (0,50 cts de l’heure ; gratuit entre midi et 14 heures, ainsi qu’à partir de 19h30).



Récemment acquis par la Ville via sa société publique locale (SPL) Ametarra, le site de la Miséricorde hébergeait l’ancien hôpital, qui a depuis pris ses nouveaux quartiers sur le site du Stiletto, à l’est d’Ajaccio. Surplombant la ville, cette vaste emprise foncière mérite un aménagement durable. D’ici quelques années, un écoquartier moderne et chaleureux doit y sortir de terre. C’est le projet qui a été confié à la SPL Ametarra et qui participera à dessiner l’Ajaccio de demain.



En attendant, et pour faciliter les déplacements des futurs usagers du parking, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) ont connecté ce dernier à une navette haute fréquence, dont le service est assuré par la SPL Muvitarra.



Avec près de 200 places de stationnement et un moyen rapide de rejoindre le centre-ville, il n’y a plus à hésiter. D’autant que cette navette gratuite permettra de rejoindre la préfecture et le cours Napoléon toutes les 6 minutes.



Ces rotations s’effectuent sur une large plage horaire, à laquelle s’ajoutent des services nocturnes supplémentaires en période estivale (jusqu’à minuit). La fiche horaire détaillée de la ligne sera publiée ces jours-ci sur le site muvitarra.fr.



A partir du 15 juillet, embarquement pour l’hypercentre afin d’y profiter pleinement des rues piétonnes et des commerces de proximité d’Ajaccio.





