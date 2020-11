Le parking Biancarello retrouve sa pleine fonction U parcaghju Biancarellu di 80 piazzi hè statu rifattu pà facilità u so accessu

Doté d'environ 80 places, le parking Biancarello a bénéficié d'importants travaux de rénovation. Pose d'un revêtement stabilisé et éclairage offrent aux usagers une meilleure accessibilité. 2 places pour personnes à mobilité réduite ont également été créées



La Ville d’Ajaccio vient de rénover le parking Biancarello pour améliorer son accès. Situé chemin de Biancarello, le parking fermé depuis janvier 2019 propose environ 80 places de stationnement et 2 emplacements sont désormais réservées aux personnes à mobilité réduite dès l’entrée. Des stationnements motos seront matérialisées selon les besoins.



Ces importants travaux débutés juin 2020 conduits par la direction municipal du patrimoine viaire permettent d’offrir aux usagers une meilleure accessibilité au parking jusqu’alors en terre qui le rendait difficilement praticable notamment les jours de fortes pluies. Le revêtement constitué en dalles alvéolés composées de gravillons permet en effet l’écoulement des eaux de surface. Un bassin d’infiltration sous-terrain a également été installé pour limiter les rejets conséquents sur la route lors des fortes précipitations. La pose de 6 candélabres à Led offre par ailleurs un éclairage performant et économique au parking désormais clôturé que les usagers peuvent rejoindre par deux escaliers. Le parking Biancarello retrouve ainsi sa pleine fonction.



Coût : 390 000 euros TTC



