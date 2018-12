L'application pour payer son stationnement Les Ajacciens peuvent désormais payer leur stationnement avec leur téléphone ! Déjà présent dans 150 villes en France, PayByPhone déploie dès aujourd’hui son service du paiement du stationnement par mobile à Ajaccio

Du 26 décembre au 29 décembre de 11h00 à 20h00, un stand dédié au dispositif

sur le Marché de Noël sera installé pour informer la population.

Sur place également, le service horodateur de la Ville répondra à toutes les

questions concernant le parc horodateurs.



Au revoir les tickets papier, bonjour la liberté ! Les automobilistes visiteurs ou résidents d’Ajaccio peuvent désormais payer et gérer leur stationnement à distance grâce à PayByPhone. Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec PayByPhone, les automobilistes ont l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui va grandement faciliter leur quotidien et leurs déplacements.

Le paiement du stationnement où on veut, quand on veut Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et même par serveur vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement qu’ils soient en rendez-vous, au marché, chez des amis…



« Ajaccio se dote d’un dispositif performant pour faciliter le fonctionnement du parc de stationnement de la Ville. Il vient aussi solutionner les problèmes de circulation à cause du manque d’infrastructures routières. Cet outil facilitera le turn over du parc de stationnement et favorisera une offre sur-mesure aux usagers », se félicite Jacques Billard, adjoint délégué au stationnement.



Quelques étapes suffisent pour sélectionner la zone et la durée de stationnement puis valider le paiement. Ensuite, plus besoin d’y penser : les alertes de rappel avant la fin permettent d’éviter les oublis et les fonctions « prolonger » et « stopper » permettent d’ajuster le ticket à distance – pour ainsi ne payer que le temps réellement utilisé. Moins de stress, plus d’économies !



A la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur, qui peut également le télécharger en PDF depuis son compte sur le site PayByPhone. Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur leur terminal.



« Outre le fait que cette dématérialisation donne une image plus moderne du stationnement, les démarches sont facilitées aussi bien pour le gestionnaire que pour les usagers. Il permettra par exemple d’éviter la file d’attente à la régie des horodateurs pour les utilisateurs qui souhaitent s’abonner ou de mieux maîtriser les contrôles. Ces nouveaux comportements permettront également de réduire les risques de pannes et de coûts de réparation des horodateurs trop sollicités … », commente Jean-Claude Ottaviani, directeur du stationnement et de la régie autonome des parkings.

Création de compte Paybyphone et informations à l'adresse suivante : https://ajaccio.e-habitants.com/login



Pour tous renseignements Direction du stationnement régie des horodateurs

Rue Cardinali - Quartier Moncey 20090 Ajaccio

Tél. 04 95 51 52 53

horodateurs@ajaccio.fr

