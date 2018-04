Gratuité du parking du Grand Site pour les résidents ajacciens et CAPA U parcaghju di u Gran Situ di a Parata hè di rigalu pà l'aiaccini è quelli chì camapni annant'à u territoriu di a CAPA



Le parking de la Parata est gratuit pour les résidents de la commune d'Ajaccio et pour les résidents des communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, sur présentation d’un justificatif de domicile à la Maison du Grand Site (carte grise du véhicule, taxe d’habitation ou foncière de l’année en cours…).

Une vignette à apposer sur votre pare-brise vous y sera délivrée. Ouverture de la Maison du Grand Site 7 jours sur 7 de 9h à 18h30, Plus de renseignements au 04.95.10.40.20



Les vignettes des années antérieures restent valables

