Fonds ancien de la Bibliothèque Fesch : Un partenariat prometteur entre la Ville d’Ajaccio et l'Université de la Sorbonne La Ville d’Ajaccio et l'Université de la Sorbonne viennent de signer une convention de partenariat pour trois ans, portant sur l’étude des collections anciennes gréco-latines de la Bibliothèque patrimoniale Fesch et sur leur tradition à travers les siècles.









Cette exploration du fonds ancien sera menée par une équipe scientifique pluridisciplinaire de doctorants et de chercheurs, coordonnée par Madame Hélène Casanova-Robin, Professeure des Universités (littérature latine), Membre Senior de l’Institut Universitaire de France, Directrice du LABORATOIRE Rome et ses renaissances, à la Faculté des Lettres de la Sorbonne.



Pour cette occasion unique, l’équipe de la Bibliothèque patrimoniale Fesch ouvrira prochainement une page dédiée à ce partenariat sur son site internet



La finalité de ce partenariat est d’apporter une meilleure connaissance des collections patrimoniales ajacciennes, d’ouvrir des partenariats avec des institutions culturelles corse, de proposer un colloque et des publications sur le résultat des études.



Ce partenariat et l’intérêt que porte l'Université de la Sorbonne sur les ouvrages de la Bibliothèque Fesch illustrent le caractère exceptionnel de ce fonds et sa nécessaire valorisation auprès de la communauté des chercheurs à travers le monde. Ce projet de recherche portera sur plusieurs champs du savoir développés dans la littérature antique et qui constituent le fondement des sciences modernes. Sont ainsi concernés, au sein de la Bibliothèque, à la fois les fonds de sciences humaines et les fonds des sciences et techniques : philosophie, philologie, langues et littératures latine et grecque antiques, astronomie et médecine antiques et modernes.Cette exploration du fonds ancien sera menée par une équipe scientifique pluridisciplinaire de doctorants et de chercheurs, coordonnée par Madame Hélène Casanova-Robin, Professeure des Universités (littérature latine), Membre Senior de l’Institut Universitaire de France, Directrice du LABORATOIRE Rome et ses renaissances, à la Faculté des Lettres de la Sorbonne.Pour cette occasion unique, l’équipe de la Bibliothèque patrimoniale Fesch ouvrira prochainement une page dédiée à ce partenariat sur son site internet https://bibliothequefesch.ajaccio.fr/index.html , véritable journal de bord de ce projet agrémenté de contenus numériques. Les deux institutions proposeront également à mi-parcours aux Ajacciens des conférences sur l’avancée des recherches.La finalité de ce partenariat est d’apporter une meilleure connaissance des collections patrimoniales ajacciennes, d’ouvrir des partenariats avec des institutions culturelles corse, de proposer un colloque et des publications sur le résultat des études.Ce partenariat et l’intérêt que porte l'Université de la Sorbonne sur les ouvrages de la Bibliothèque Fesch illustrent le caractère exceptionnel de ce fonds et sa nécessaire valorisation auprès de la communauté des chercheurs à travers le monde.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer