Évènement EcoSTRIM à Livourne et à Elbe, les 22 et 23 octobre Le 22 octobre dernier s'est tenu à l'aquarium de Livourne un évènement du Projet EcoSTRIM. Celui-ci s'est poursuivi le lendemain par un partage d'expérience sur l'île d'Elbe.



La matinée du 22 a été consacrée à un Workshop transfrontalier réunissant l'ensemble des partenaires du projet à l'Aquarium de Livourne: la Fondazione CIMA (chef de file du projet), l'ANCI Toscane, la Région Toscane, Le Parc National de Port-Cros, Le Parc National de l'Asinara (Aire marine protégée de l'île de l'Asinara - Sardaigne), Confindustria Centro Nord Sardaigne et la Ville d'Ajaccio.

Lors de cette rencontre, les participants ont pu bénéficier d'un échange d'expérience avec de nombreux intervenants du secteur de l'offre touristique durable. Ont ainsi été présentés "l'économie de la Mer" par la Camera di Commercio Maremma e Alto Tirreno, "Tourisme côtier durable : analyse et perspectives au nIveau Toscane" par le Centro Studi Turistici, "Expériences et durabilité : bonnes Pratiques européennes en comparaison" par ANCI Toscane.

À l'occasion de cette dernière intervention, plusieurs thématiques ont été abordées telles que Les plages vertes, Les itinéraires durables, Les destination smart et l'Identité Méditerranéenne.

L'après-midi a eu lieu le 4e comité de pilotage EcoSTRIM qui a permis aux partenaires de faire un point sur l'avancement des actions liées au projet, d'évoquer le budget et de préparer le prochain Comité de pilotage qui se tiendra en mai 2020 à Ajaccio.

La seconde journée qui s'est déroulée sur l'Île d'Elbe a été dédiée aux Certifications du secteur du tourisme maritime.

Parmi ceux-ci, nous retiendrons le Label High Quality Whale Watching ® (HQWW®) présenté par Aurelie Moulins de la Fondazione CIMA (photo ci-dessus), le Label Esprit Parc Naturel Port Cros e RUC diving présenté par Lison Guilbaud du Parc Naturel de Port Cros.

De riches débats ont ensuite animé la journée : Meilleures pratiques, Opérateurs toscans HQWW® Bilan d’activités 2019 dans le cadre de HQWW®, Éco-gestes et présentation du certificat "Guide de l'environnement sous-marin pour techniciens qualifiés", Investissement pour le port touristique en vue de la certification. Lors de cette dernière thématique, Kevin Rocchetti qui représentait la Ville d'Ajaccio a pu exposer le Powerpoint ci-joint relatif à l'action pilote mise en œuvre sur le port Charles Ornano dans le cadre du projet EcoSTRIM.

EcoSTRIM_Workshop_Labels&Best Practices Ajaccio.ppt (1.53 Mo)



