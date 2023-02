Appel à Projets ARS de Corse: ”Promotion de la santé 2023″

Thématiques, milieux, parcours

Les projets attendus peuvent agir au travers de différentes thématiques (nutrition, réduction des risques, activité physique, environnement physique et social, gestion des émotions) et mobiliser, conforter différentes compétences psychosociales.



Une approche transversale ancrée sur les territoires de proximité pourra s’engager pour renforcer les partenariats locaux et s’inclure dans les dynamiques territoriales (Contrats Locaux de Santé, Projets Territoriaux de Santé, contrats de ville, …).



Vous êtes invités à développer des approches au sein des communautés (de vie, de travail, …) et le pouvoir d’agir des usagers, de leurs aidants et contribuer au développement des compétences psychosociales à tous les âges de la vie.



Des fiches annexées permettent de préciser le contenu des objectifs généraux figurant dans le document principal de l’appel à projets (appel à projet et annexes est téléchargeables ci-dessous).



Un soin particulier est attendu sur la dimension évaluative du projet qui nécessite de la part du promoteur de s’appuyer de manière précise sur des indicateurs de mesure de ou des actions proposées.



Vos objectifs peuvent viser à réduire les déterminants défavorables à la santé ou conforter les déterminants et les facteurs de protection qu’ils soient organisationnels, comportementaux ou environnementaux.



Dans le prolongement de l’Agora de la santé d’octobre 2022 sur le thème « Violences et santé en Corse » une attention est accordée au soutien d’actions de prévention. De même, dans un contexte environnemental où les enjeux climatiques sont de plus en plus perceptibles, soutenir la prise de conscience de la population, améliorer la connaissance systémique sur les risques actuels et émergents devient un objectif important.







Publics cibles

Un ou plusieurs des parcours prioritaires du Projet Régional de Santé (enfants et jeunes; bien vieillir; personnes en situation de handicap; santé mentale; cancer; maladies chroniques; détenus; précarité) doivent être plus particulièrement ciblés.



Le dossier téléchargeable , appel à projets et annexes, permet de cerner les priorités.



AAP : https://www.corse.ars.sante.fr/appel-projet-promotion-de-la-sante-2023



Le dossier de demande de financement est à adresser au plus tard le 17 Mars 2023



par courrier et sur



ars-corse-sante-publique@ars.sante.fr





Pour mieux appréhender les attentes, l’équipe de la Direction de la Santé Publique (DSP) de l’ARS de Corse vous invite à un webinaire le 17 février de 11h00 à 12h30. Lien de connexion à la demande : ars-corse-sante-publique@ars.sante.fr